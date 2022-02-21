"ARAMIZDA YAŞANANLAR ÇOK AYRI BİR KONU"

Uzun yıllardır küs olduğu Gülben Ergen'in, babasının cenazesine çelenk göndermesiyle ilgili de konuşan Yeşim Salkım, "Ölüm zor bir durum. Onun da ailesinden birisi vefat etseydi ben de yollardım diye düşünüyorum. Bizim aramızda yaşananlar çok ayrı bir konu ama ölüm başka bir şey. Teşekkür ederim gönderdiği için. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Herkesin de işi gücü yolunda gitsin hakikaten. Bundan sonra bu mesleğin içerisinde kimseyle bir alışverişim, bir kavgam, bir dövüşüm olmayacaktır. Adalet denen birşey var. Güzel günler olsun, iyi günler olsun. Allah çocuklarımıza uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.