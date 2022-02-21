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Yeşim Salkım'dan 'Gülben Ergen' açıklaması!

Yeşim Salkım, uzun yıllardır küs olduğu Gülben Ergen'in, babası Dursun Salkım'ın cenazesine çelenk göndermesiyle ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, "Ölüm zor bir durum. Onun da ailesinden birisi vefat etseydi ben de yollardım diye düşünüyorum. Bizim aramızda yaşananlar çok ayrı bir konu ama ölüm başka bir şey" dedi

21.02.2022 - 09:09 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü sanatçı Yeşim Salkım (53), yakın dostu Emel Güneş’in sahibi olduğu güzellik salonunun açılışına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Salkım, "Güzellik son zamanlarda bütün kadınların ve bütün erkeklerin özellikle çok düşkün olduğu bir konu. Ben daha çok doğal güzellikten yanayım. Herkesin hakkı güzel olmak." ifadelerini kulladı.

  • "ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM"

    "Son dönemde tüm kadınlar birbirine benziyor." şeklindeki eleştirenleri yorumlayan, Yeşim Salkım, "Ben estetiğe karşı bir kadın değilim. Çünkü yaşımız ilerliyor, neticede yer çekimine karşı koymuyoruz. Zaman içinde küçük dokunuşlarla kendi özümüzü bozmadan, abartıya kaçmadan yaptırmak bence zararlı değil. Ufak dokunuşlar bence kadınları güzelleştirir. Burada da işin ehline gitmek çok önemli. Bütün kadınlar birbirine benzemesin, bir fikir alsın. Kadınlar mesela estetik salonuna veya güzellik salonuna gittiğinde direkt gördüğünü istiyor. İyi de o sana yakışmayabilir..." ifadelerini kullandı.

  • "HALK KONSERLERİNE GİDİYORUM"

    Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının, "Sahne çalışmaları nasıl gidiyor?" sorusuna tartışma yaratacak bir yanıt verdi.

    "Vallahi sahneler de biraz zor. Gördüğünüz gibi çok kapalıyım, benim sahnem de böyle... Onun için ben çok işe gidemiyorum." diyen Salkım, "Artık daha çok sesin ve sanatımızın ön planda olduğu işler gazinolara dönüldü. Ben zaten hiçbir zaman gazinoda çıkmamıştım. Bir defa assolistliği reddettim. Özel gecelere gidiyorum, halk konserine gidiyorum daha çok. Paralı yerleri tercih etmiyorum. Ben halka şarkı söylüyorum." şeklinde konuştu.

  • "ARAMIZDA YAŞANANLAR ÇOK AYRI BİR KONU"

    Uzun yıllardır küs olduğu Gülben Ergen'in, babasının cenazesine çelenk göndermesiyle ilgili de konuşan Yeşim Salkım, "Ölüm zor bir durum. Onun da ailesinden birisi vefat etseydi ben de yollardım diye düşünüyorum. Bizim aramızda yaşananlar çok ayrı bir konu ama ölüm başka bir şey. Teşekkür ederim gönderdiği için. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Herkesin de işi gücü yolunda gitsin hakikaten. Bundan sonra bu mesleğin içerisinde kimseyle bir alışverişim, bir kavgam, bir dövüşüm olmayacaktır. Adalet denen birşey var. Güzel günler olsun, iyi günler olsun. Allah çocuklarımıza uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.

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