Yeşim Salkım: Cinsel şiddete uğradım

"YAZARKEN AĞLADIM, OKURKEN AĞLADIM"

Yazar-senarist Şengül Boybaş: Karakterleri yaratana kadar dokuz doğurdum diyebilirim. Bir gün Emine oldum, diğer gün Ayten... Ondan sonraki gün diğer tüm şiddete uğramış kadınlar oldum. Onların gözünden bu dünyayı okumak inanın çok karanlık. Benim için hiç kolay olmadı bu senaryoyu yazmak. Çünkü daha mistik bir yazarım. Gerçek olaylarla temas ettiğim zaman saç diplerimden ayak tırnaklarıma kadar titrerim. Yazarken ağladım, okurken ağladım, izlerken ağladım. Ses olabilmenin bende yarattığı onuru yaşıyorum. Bir anne iyileşirse bir çocuk iyileşir, bir çocuk iyileşirse bir toplum iyileşir diyerekten toplumumuzun çürümüş yanlarına hep beraber iyileştirmeyi umuyorum.

"HEPİMİZİN İÇİNİ ACITIYOR"

Arzu Cabar: Kadına şiddete hayır demek bir yanda çok gerekli diğer yandan da çok utanç verici geliyor. Hala bu cümleyi kuruyor olmamız eminim hepimizin içini acıtıyor. Bana göre dünyada çok fazla bedenen gelişmiş, takvim yaşı büyümüş erkek çocuğu var ve çok fazla hiç çocuk olamamış kadın var. Ve toplumda bastırılmış, sıkışıklık nerdeyse o toplumda suç da kendini orada gösteriyor. Bizim toplumumuzda erkek çocukları kaç yaşına gelirse gelsin tam olarak anlamlandıramadıkları ve içini dolduramadıkları bir erillik baskısıyla büyüyorlar. Kız çocukları da filmimizde de gördüğümüz gibi her şeyi kabul eden, ses çıkaramayan, kendine sahip çıkamayan başkalarının ona sahip çıkmasını, sahip çıkılmayı bir erkekten bekleyen yetişkin kadın bireyler oluyorlar. Biz bugün burada tecavüzü anlatıyoruz ama belki başka bir coğrafyada kadının rızası konuşuluyor. Dünya güzel bir dünya olana kadar kanunların kadınları korumasını yürekten diliyorum.

"KADINA ŞİDDETİN BEN DE MAĞDURUYUM"

Evren Erler: 1973'te geçen bir hikâyenin parçasıyım. Şiddet gören ailenin babasını Şevki karakterini canlandırıyorum. Film dolayısıyla kadına şiddetin, bu mücadelenin bir parçası olmak benim için gurur verici.”

"TÜRKİYE'DE KADINLAR ÜÇE AYRILIYOR"

Kubilay Penbeklioğlu: Böyle bir projede olduğum için çok mutluyum. Ülkemizde bence kadınlar üçe ayrılıyor. Şiddeti görüp hiç sesini çıkarmayan, sessiz çığlık atan kadınlar bir de bağırarak güçlü çığlık atan kadınlar. Biz bu güçlü çığlık atan kadınların sesi olduğumuzu düşünüyorum. Umarım herkes bu sessiz çığlığı güçlü bir çığlığa çevirir ve bu toplumda çığ gibi büyür. Kadınlar pozitif ayrımcılığı en üst düzeyde yaşar."

"KÖTÜNÜN DE KÖTÜSÜ BİR KARAKTER"

Soydan Soydaş: Oynadığım karakter iyi bir adam değil. Kötü desem değil, kötünün daha kötüsü desem... Film bitince herhalde herkes bu filmin tadını çıkaracak ama toplumumuzun hassas olduğu bir konu olduğu için ben iki hafta evden çıkamam diye düşünüyorum! Daha önce başıma geldi çünkü. Bu sefer nasıl olacak bilmiyorum... Eğitim, adalet hukuk. Tüm toplum olarak elimizi taşın altına koyarsak uzun vadede daha güzel yerlere geliriz diye düşünüyorum.

"BİR TEK KADININ SESİ OLABİLSEK"

Yağızkan Dikmen: Bu projeyi sadece bir sinema filmi değil aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Biz filmimizi yaptıktan sonra bir kişide bile farkındalık yaratsak ya da bir tek kadının sesi olsak bu benim için yeterli ve çok önemli bir şey.

Gülsüm Sayar: Benim için duygusal ve heyecanlı bir proje oldu. Bir kadın olarak da içimde bulunduğum için kendimi çok mutlu hissettim.