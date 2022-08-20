"BABAM BENİ TANIMADI"

Öte yandan Bozoğlu, daha önce kilolarıyla alakalı şu açıklamalarda bulunmuştu:

Zayıfladıktan sonra havaalanına annem ile babamı almaya gittim. Annem ile babam beni tanımadı. Babam birkaç kez yanımdan geçti. 'Baba ben buradayım' dedim, öyle tanıdılar. Ben şu an kendimi 23 yaşımda hissediyorum ama bunu sadece kiloya bağlamıyorum.