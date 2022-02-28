Sivas'ın Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan, ismini ortasından kıvrılarak akan derenin etrafındaki çayırlardan alan yayla, çam ağaçlarının yeşil tonları ve karın birleşmesiyle sunduğu doğal güzellikleriyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.
AA'nın haberine göre tahtadan yapılmış çok sayıda yayla evinin de bulunduğu, sıcak yaz aylarında sunduğu serinlik ve doğal güzellikle çok sayıda kişinin yaşadığı Eğriçimen Yaylası, kışın günübirlik ziyaret ediliyor.
Her mevsimin farklı güzellikler sunduğu yayla, hafta sonları kar üzerinde mangal yakan, kızak kayanların vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.
Yaz döneminde yaylada yaşayan Murat Fırat, Eğriçimen Yaylası'nın doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.
Kış döneminde fırsat buldukça yaylayı ziyaret ettiğini belirten Fırat, "Buranın kışın ayrı bir güzelliği var ve şu anda 1 metreye yakın kar var. Vatandaşlarımızın gelmesi için belediyemiz yollarımızı devamlı açık tutuluyor" dedi.
Fırat, yaylanın yorgunluk atmak için alternatif bir yer olduğunu ifade ederek, "25 yıla yakın Antalya'da kaldım ama burada yaşamak gerçekten çok güzel. Çocukluğum buralarda geçti ve her fırsatta buradayım" diye konuştu.
Eğriçimen Yaylası'nda bulunan göletlerin soğuk havanın etkisiyle buz tuttuğunu, bunun da yaylaya ayrı güzellik kattığını dile getiren Fırat, şunları kaydetti:
"Eğriçimen Yaylası harika bir yer, burada 25 yıllık çalışma hayatımın yorgunluğunu attım. Bu tabiat güzelliğinin gelinip görülmesi lazım, burası Karadeniz yaylaları gibi. İklim olarak da Karadeniz'e benzer. Sularımız soğuk, yazın ayrı bir güzelliği var ve çok kalabalık olur. Her haliyle mükemmel bir yerdir, gelip görülmesini isteriz. Yeşilliğimiz bol, sularımız bol, havası güzel. Sabah insan dinlenmiş şekilde uyanıyor."
Fırat, insanların yaz aylarında mantar ve böğürtlen başta olmak üzere doğanın birçok nimetinden faydalandığını sözlerine ekledi.
Hürol Özkahraman ise Eğriçimen Yaylası'nın yılın her mevsimi güzel olduğunu söyledi.
Yaylada kar kalınlığının geçen yıllara göre fazla olduğunu belirten Özkahraman, doğa tutkunlarını Eğriçimen Yaylası'na davet etti.
Özkahraman, "İnsanlar bahar ve yaz döneminde buraya geliyor. Kışın her taraf tertemiz ve bembeyaz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!