AA

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan, ismini ortasından kıvrılarak akan derenin etrafındaki çayırlardan alan yayla, çam ağaçlarının yeşil tonları ve karın birleşmesiyle sunduğu doğal güzellikleriyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

AA'nın haberine göre tahtadan yapılmış çok sayıda yayla evinin de bulunduğu, sıcak yaz aylarında sunduğu serinlik ve doğal güzellikle çok sayıda kişinin yaşadığı Eğriçimen Yaylası, kışın günübirlik ziyaret ediliyor.

Her mevsimin farklı güzellikler sunduğu yayla, hafta sonları kar üzerinde mangal yakan, kızak kayanların vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

Yaz döneminde yaylada yaşayan Murat Fırat, Eğriçimen Yaylası'nın doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Kış döneminde fırsat buldukça yaylayı ziyaret ettiğini belirten Fırat, "Buranın kışın ayrı bir güzelliği var ve şu anda 1 metreye yakın kar var. Vatandaşlarımızın gelmesi için belediyemiz yollarımızı devamlı açık tutuluyor" dedi.

Fırat, yaylanın yorgunluk atmak için alternatif bir yer olduğunu ifade ederek, "25 yıla yakın Antalya'da kaldım ama burada yaşamak gerçekten çok güzel. Çocukluğum buralarda geçti ve her fırsatta buradayım" diye konuştu.

Eğriçimen Yaylası'nda bulunan göletlerin soğuk havanın etkisiyle buz tuttuğunu, bunun da yaylaya ayrı güzellik kattığını dile getiren Fırat, şunları kaydetti:

"Eğriçimen Yaylası harika bir yer, burada 25 yıllık çalışma hayatımın yorgunluğunu attım. Bu tabiat güzelliğinin gelinip görülmesi lazım, burası Karadeniz yaylaları gibi. İklim olarak da Karadeniz'e benzer. Sularımız soğuk, yazın ayrı bir güzelliği var ve çok kalabalık olur. Her haliyle mükemmel bir yerdir, gelip görülmesini isteriz. Yeşilliğimiz bol, sularımız bol, havası güzel. Sabah insan dinlenmiş şekilde uyanıyor."

Fırat, insanların yaz aylarında mantar ve böğürtlen başta olmak üzere doğanın birçok nimetinden faydalandığını sözlerine ekledi.

Hürol Özkahraman ise Eğriçimen Yaylası'nın yılın her mevsimi güzel olduğunu söyledi.

Yaylada kar kalınlığının geçen yıllara göre fazla olduğunu belirten Özkahraman, doğa tutkunlarını Eğriçimen Yaylası'na davet etti.

Özkahraman, "İnsanlar bahar ve yaz döneminde buraya geliyor. Kışın her taraf tertemiz ve bembeyaz" dedi.