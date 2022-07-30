Yeşilin tonları arasındaki şelale: Kızılcasu

Kastamonu'nun Şenpazar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılcasu Şelalesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce Şenpazar ilçesinde yapılan Kızılcasu Doğa Eğitim Kamp Alanı'na yürüme mesafesinde bunuyor.
AA'nın haberine göre Küre Dağları'nda boyları 50 metreye yaklaşan ağaçlar arasında bulunan şelale, 15 metre yükseklikten dökülüyor. Bin metre yükseklikteki şelale sıcaktan bunalan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, şelalenin Kızılcasu Doğa Eğitim Kamp Alanı'na 1,5 kilometre mesafede bulunduğunu söyledi.
Şelaleye ulaşmak için doğal yürüyüş yolları bulunduğunu anlatan Çınar, şunları belirtti:
"Kızılcasu'ya kamp için gelen misafirlerimiz günübirlik burada yürüyüşler gerçekleştiriyorlar. İnsanlar burada serinliyorlar. Kızılcasu Şelalesi sıradan bir şelale değil. Bin metre rakımda bulunuyor. Doğa ile baş başasınız. Batı Karadeniz'de bu rakımda böyle şelalelerin sayısı az. Kızılcasu'ya çıkıldığında ferahlık sizi bekliyor. Şelaleye geldiğinizde ağustos bir anda ocak ayına dönüyor. Anında mevsim değişikliği oluyor. İnsanlar ciddi manada serinlemiş oluyorlar."
Kızılcasu Doğa Eğitim Kamp Alanı'nda da 12 bungalov evin yer aldığını söyledi.
Kam merkezinde karavan ve kamp alanlarının da bulunduğunu anlatan Çınar, "Kitap yazmak isteyen yazarlarımızın, resim çizmek isteyen ressamlarımızın, kendisi ile doğa ile baş başa olacak misafirlerimizin Kızılcasu'ya gelmelerini istiyorum. Kızılcasu doğa sporlarının gerçekleştiği ciddi anlamda bir merkez olacak. Geleceğe yönelik Kızılcasu Batı Karadeniz'de tek başına yükselen bir yıldız olacak" dedi.
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