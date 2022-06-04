Yeşilçam'ın 'Rambo'suna veda

Yeşilçam filmlerinde yardımcı oyuncu olarak görev alan, Türk sinemasının 'Rambo' lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz (77) geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Işıkçı olarak başladığı sinema hayatında yardımcı rollerde de yer alarak kendini gösteren Yıkılmaz, aksiyon sahnelerinin vazgeçilmez ismi haline gelmişti. Dün Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Rize’ye getirilen Yıkılmaz, Merkez Sahil Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Dalyan Mahallesi’nde toprağa verildi.

Yıkılmaz’ın cenazesine, sanat dünyasından yalnızca eski dostu Ali Güney katıldı. Yıkılmaz, hayranları ve Rizeli hemşehrilerinin katıldığı cenazeyle son yolculuğuna uğurlandı.