AA

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilçam'ın babacan karakteri Kentmen'in, İzmit'te bulunan evi için restorasyon çalışması başlatıldı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, unutulmaz aktörün evini, kentin kültür hazinesine kazandıracak.

Yıllardır kullanılmadığı için harabeye dönen ev, restorasyon çalışmasının ardından sanat evi olarak hizmet verecek. Yaklaşık 1,5 yıl sürmesi planlanan restorasyon çalışmasına, Adalar Rotary Kulübü sponsor oldu.

Aslına uygun yenilenecek binada, yapının 3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılmasının ardından restorasyon projesi oluşturulacak.