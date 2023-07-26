Yeşilçam oyuncusu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti! Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti?
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda hayata gözlerini yumdu. Bir süredir sağlık sorunları yaşanan usta oyuncu bir süredir tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi menajeri Tümay Özokur duyurdu. İşte Yılmaz Gruda'nın hayatı ve biyografisi...
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Yeşilçam'ın usta sanatçısı Yılmaz Gruda'dan kötü haber geldi. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü aktör Yılmaz Gruda 93 yaşında hayatını kaybetti. Şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda'nın acı haberini menajeri Tümay Özokur duyurdu. İşte Yılmaz Gruda'nın hayatı hakkında merak edilenler...
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YILMAZ GRUDA HAYATINI KAYBETTİ!
"Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri" gibi dizilerde de rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gruda, 13 Mart'ta böbrek yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti.
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Gruda'nın vefatını menajer Tümay Özokur sosyal medya hesabında duyurdu.
Film-San Vakfı da sosyal medya hesapları üzerinden "Oyuncu Yılmaz Gruda'ya Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…" paylaşımında bulundu.
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YILMAZ GRUDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.