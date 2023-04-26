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Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli adayına terör gözaltısı

PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında eğitim aldığı iddia edilen Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı A.D, gözaltına alındı

Giriş: 26.04.2023 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı gözaltına alındı! PKK/KCK bağlantısı... - Haberler
AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

AA'da yer alan habere göre ekipler, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yeşil Sol Parti adına Kocaeli'den 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen A.D'nin geçmiş dönemde illegal yollarla yurt dışına çıkarak PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katıldığını, siyasi, ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurt içine geldiğini belirledi.

Ekiplerce, düzenlenen operasyonda şüpheli A.D. Üsküdar'daki ikametinde gözaltına aldı.

Şüphelinin yapılan sorgusunda "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Cep telefonuna el konulan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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