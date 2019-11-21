Yaz transfer döneminde İspanya temsilcisi Real Madrid'e 100 milyon avro bedelle transfer olan 28 yaşındaki Belçikalı Eden Hazard'ın kendisinden 2 yaş küçük kardeşi Thorgan Hazard, aynı dönemde 25.5 milyon avroya Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Kendileri için toplamda 125.5 milyon avro bonservis ödenen kardeşler, Belçika Milli Takımı için ter döküyor.

Sol açıkta oynayan Hazard kardeşler, 2012 yılında Chelsea'ye transfer olmuş fakat Thorgan Hazard forma şansı bulamamış ve 2015'te Borussia Mönchengladbach'ın yolunu tutmuştu.

HERNANDEZ KARDEŞLER İKİ BÜYÜK LİGDE

Fransız futbolcu Lucas Hernandez, sezon başında Atletico Madrid'den Bayern Münih'e 80 milyon avroya transfer olurken, kendisinden 1 yaş küçük kardeşi Theo'yu Milan, Real Madrid'den 20 milyon avro bedelle kadrosuna kattı.

Kariyerine İspanya'nın Rayo Majadahonda'nın genç takımında başlayan Lucas, 2007'de katıldığı Atletico Madrid'de 2015 yılında A Takım'a yükseldi. 23 yaşındaki oyuncu Madrid ekibinde 110 kez forma giyerken, Fransa Milli Takım formasını 16 kez terletti.

Abisi gibi Rayo Majadahonda'nın altyapısında yetişen Theo Hernandez, 2007'de Atletico Madrid'e, 2017'de ise Real Madrid'e transfer oldu. Burada istediğini bulamayan 22 yaşındaki oyuncu yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Milan'a katıldı.

LUKAKU KARDEŞLER İTALYA'DA BULUŞTU

Belçikalı golcü oyuncu Romelu Lukaku, 65 milyon avroya Manchester United'dan İnter'e transfer olurken, bir yaş küçük kardeşi Jordan Lukaku da İtalyan ekibi Lazio'da top koşturuyor.

Romelu Lukaku, 2017'de Manchester United'a katılmış, çıktığı 96 maçta 42 gol atmıştı.

Kariyerine abisi gibi Anderlecht'te başlayan ve sol bek pozisyonunda oynayan Jordan Lukaku ise Lazio ile 2017 yılında Süper Kupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Lukaku kardeşler gibi futbolcu olan babaları Roger Lukaku'nun bir dönem yolu Türkiye'den geçti. Gençlerbirliği formasıyla 30 maça çıkan Roger Lukaku, üç gol attı.

PAUL POGBA'NIN 2 ABİSİ DE FUTBOLCU

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın 2016'da transfer rekoru kırarak renklerine bağladığı Fransız futbolcu Paul Pogba'nın bir dönem Gençlerbirliği'nde de forma giyen abisi Florentin Pogba, Fransız kulüplerinde başladığı profesyonel kariyerini Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United'da sürdürüyor.

29 yaşındaki Florentin Pogba'nın ikiz kardeşi Mathias ise İspanya'da alt liglerde forma giyiyor.

JOHAN MARTİAL KARDEŞİNİN GÖLGESİNDE KALDI

Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Anthony Martial'ın abisi Johan Martial kardeşi kadar kariyerli bir hayata sahip olamadı.

Profesyonel futbol hayatına Fransa'nın Bastia takımında başlayan 28 yaşındaki oyuncu, Stade Brest, Troyes, Maccabi Petah Tikva ve Ashdod takımlarında forma giydi. Johan Martial, aktif futbol hayatını Yunanistan Süper Ligi'nde bulunan Panetolikos'ta sürdürüyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KARDEŞİNİN YILDIZI PARLAMADI

İtalya Serie A'da Milan forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun kardeşi Muhammed de futbol hayatına Almanya'nın alt liglerinde devam ediyor.

Kariyerine, kendisinden 1 yaş büyük abisi Hakan'ın da forma giydiği Mannheim'in genç takımında başlayan 24 yaşındaki Muhammed Çalhanoğlu, Türkiye'de Gümüşhanespor, Karagümrük ve Bayburt Özel İdare'de forma giydi.