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Yeşil pasaport sahipleri Avrupa'ya giderken vize alacak mı? sorusu dün Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan açıklama sonrasında gündeme geldi. 2020 itibariyle geçerli olacak yeni uygulamayla Avrupa seyahati için vizeden muaf tutulan kişiler de seyahatleri öncesinde ilgili ülkeye giriş izni almaları gerekecek. Kayıt işlemi sırasında vatandaşlar, giriş izni alabilmek için 7 Euro harç bedeli ödeyecek. Gri ve yeşil pasaport için Avrupa'dan gelen vize haberini detayları şöyle...
YEŞİL VE GRİ PASAPORTA VİZEDE MUAFİYET SINIRLAMASI
Bugüne kadar Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edilebilen yeşil ve gri pasaportlara sınırlama getirildi. daha önce izin ve işleme tabi olmadan Avrupa ülkelerine gidebilen yeşil ve gri pasaport sahipleri, bundan böyle önceden izin olmak zorunda.
2020 itibariyle geçerli olacak yeni uygulamayla Avrupa seyahati için vizeden muaf tutulan kişiler de seyahatleri öncesinde ilgili ülkeye giriş izni almaları gerekecek.
Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) yapılan duyuruya göre, 2020 yılında Avrupa ülkelerinden birine seyahat etmek isteyen yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının seyahatlerinden önce ETIAS sistemi üzerinden kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.
Kayıt işlemi sırasında vatandaşların, giriş izni alabilmek için 7 Euro harç bedeli ödemeleri de gerekiyor.
Harç bedelinden sadece 18 yaş altı ve 70 yaş üzeri yolcular muaf tutulacak.
AP yetkilileri, uygulamayla sınır kontrolünün artırılmasını, salgın tehlikesinin önlenmesini ve yasadışı göçü önlemeyi amaçlıyor.
ÖN KONTROLDEN GEÇECEK
Uygulamayla yeşil ve gri pasaporta sahip Türk vatandaşlarının başvuru sırasında verdiği evraklar ön kontrolden geçecek.
Herhangi bir göç durumu ya da güvenlik tehdit riski bulunursa başvuru geri çevrilecek.
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