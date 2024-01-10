Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yeşil Pasaport nedir, nasıl alınır? Yeşil Pasaport ne işe yarar, kimler alabilir?

        Yeşil Pasaport nedir, nasıl alınır? Yeşil Pasaport ne işe yarar, kimler alabilir?

        MHP, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına yeşil pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Meclis Başkanı Kurtulmuş da, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ümit ediyorum ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport almaları mümkün olur" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda araştırılan: "Yeşil Pasaport nedir, nasıl alınır? Yeşil Pasaport ne işe yarar, kimler alabilir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 17:24 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MHP, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilebilmesine yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Peki, Yeşil Pasaport nedir, nasıl alınır? Yeşil Pasaport ne işe yarar, kimler alabilir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

        • 2

          HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT NEDİR?

          Hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denir. Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Hususi pasaportun birçok ayrıcalığı bulunur. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlar.

        • 3

          HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

          Hususi pasaport, sadece devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere verilmektedir. Bunun yanında;

          TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara,

          Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine,

          Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca),

          Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına,

          Devlet sporcularına,

          Belirli şartlara tabi olmak üzere Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,

          2017’de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş adamlarına,

          Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport verilir.

        • 4

          HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT NASIL ALINIR?

          Hususi pasaport başvurusu yapacak kişilerin gerekli belgeleri tamamlayarak ve gerekli ödemeleri yaparak il nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Yeşil pasaport başvurusu için randevu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından online olarak alınabilir.

        • 5

          YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

          Yeşil pasaport için gereken yeterlilikleri taşıyanlar, hususi pasaport için başvuru yapıp ayrıcalıklarından yararlanabilirler. Bu durumda yeşil pasaport için gerekli evraklar eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır. Ayrıca yeşil pasaport için gerekli evraklar, çalışanlar ve emekliler için farklılık göstermektedir. Yeşil pasaport için gerekli evraklar şu şekilde belirtilmiştir;

          • Çalışanlar için: Memurun çalıştığı kurumun il, bölge veya genel müdürlüğünce hazırlanmış imza sirküleri
          • Emekliler için: Emekli oldukları tarihte verilen kadro bilgisini gösteren belge
          • İstifa etmiş kişiler için: Çalıştığı dönemdeki kadrosunu gösteren belge
          • Hak sahibi vefat edenler için: Hak sahibinin vefat ettiği tarihteki kadro bilgisini gösteren belge
          • 18 yaşından küçükler için: Velilerden alınmış muvafakatname
          • 1 adet biyometrik fotoğraf ( 5 x 6 cm)
          • Nüfus cüzdanının aslı
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        ABD, Husilere ait İHA ve füzeyi düşürdü
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Habertürk Anasayfa