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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Yeşil Çivril Belediye Spor, Ozan İpek ile anlaştı - Futbol Haberleri

        Yeşil Çivril Belediye Spor, Ozan İpek ile anlaştı

        Yeşil Çivril Belediye Spor, Süper Lig kariyeri bulunan Ozan İpek ile oyuncu ve yardımcı antrenör olarak anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 11:39 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:39
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        Ozan İpek, Yeşil Çivril Belediye Spor'da
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        Kulüpten yapılan açıklamada 2009-2010 sezonunda Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ozan İpek ile futbolcu ve yardımcı antrenörlük konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.

        Ozan İpek'in kariyerinde Bursaspor, Mersin İdman Yurdu, Antalyaspor ve Adana Demirspor gibi takımların formasını giydiği ifade edildi.

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