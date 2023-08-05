REKLAM advertisement1

Ekilebilir topraklarının, sahip olduğu yüzölçümüne oranı sadece %13 olarak Yeşil Burun Adaları Afrika’nın en fakir ülkeleri arasında yer almaktadır. Birçok Afrika ülkesinin aksine orta yaşlı bir halka sahip olan Yeşil Burun Adaları nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Yeşil Burun Adaları para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Yeşil Burun Adaları Nerede?

Yeşil Burun Adaları hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Atlas Okyanusu’nda, Senegal ile Moritanya’nın açıklarında yer alan ve 18 adadan meydana gelen bir ada ülkesi olan Yeşil Burun Adaları’nın toplam yüzölçümü ise 4033 kilometrekaredir.

REKLAM

Bilinen tarihi 1456 yılında Portekizlilerin bu adalara ayak basmasıyla başlayan Yeşil Burun Adaları, Afrika’ya oldukça yakın bir konumda olması sebebiyle Portekizliler tarafında bir köle ticaret merkezi olarak kullanılmıştır. Bağımsızlığını kazandığı 1975 yılına kadar kesintisiz olarak Portekiz idaresinde kalan bu coğrafya, bu özelliğiyle dünyanın en uzun süreliğine kolonileştirilmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Her ne kadar 1975 yılında bağımsız olmuş olsa da ekonomisi halen daha Portekiz’e bağımlı olan bu ada ülkesi, günümüzde yarı başkanlık sistemine dayanan bir cumhuriyet rejimi ile idare edilmektedir.

Yeşil Burun Adaları Başkenti

Batı Afrika açıklarındaki bir ada ülkesi olan Yeşil Burun Adaları’nın başkenti, Praia’dır. Ülkenin sahip olduğu 18 adadan biri ve en büyüğü olan Santiago adası üzerinde kurulmuş olan bu şehir, aynı zamanda ülkenin en önemli liman kentidir. Sahip olduğu uluslararası havalimanı ile ülkeyi dünyaya da bağlayan Praia; bünyesinde barındırdığı balık sanayisi ve kahve üretimi ile ülke ekonomisine de büyük katkı sunmaktadır.

Yeşil Burun Adaları Nüfusu

2023 verilerine göre Yeşil Burun Adaları nüfusu 571 bin kişiden meydana gelmektedir. Avrupa’dan göç etmiş olan beyazlar ile adanın yerli unsuru olan siyahilerin karışımından oluşan Mulattolar’dan meydana gelen Yeşil Burun Adaları nüfusunun %68’ii şehirlerde geri kalan %32’si ise kırsal alanlarda yaşamaktadır. Portekizcenin resmi dil olarak konuşulmakta olduğu Yeşil Burun Adaları’nda hâkim olan dini inanç ise Hristiyanlık’tır. Halkın çoğunluğunun Katolik olduğu Yeşil Burun Adaları’nda az da olsa Protestanlık mezhebine mensup olan grupları görmek de mümkündür.

REKLAM

Yeşil Burun Adaları Para Birimi

Yeşil Burun Adaları’nda kullanılan resmi para biriminin ismi Yeşil Burun Adaları eskudosudur. 1914 yılında basılarak dolaşıma sokulan bu para biriminin uluslararası piyasalarda kullanılan kodu ise CVE’dir.

Yeşil Burun Adaları Bayrağının Anlamı

1992 yılından itibaren kullanılmaya başlanan Yeşil Burun Adaları bayrağı; mavi, beyaz ve kırmızı renkten oluşturulmuş beş yatay şerit ile bayrak üzerinde yer alan 10 adet yıldızdan meydana gelmektedir. 10 adet yıldızın ülkeyi oluşturan adaları temsil ettiği Yeşil Burun Adaları bayrağındaki mavi renk gökyüzünü ve denizi, beyaz renk barışı, kırmızı renk ise umudu sembolize etmektedir.

Yeşil Burun Adaları Şehirleri

Yeşil Burun Adaları Cumhuriyeti’nde toplam 21 şehir bulunmaktadır ve bu şehirler arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

REKLAM

Praia

Mindelo

Santa Maria

Pedra Badejo

Tarrafal

Yeşil Burun Adaları Türkiye Saat Farkı

Yeşil Burun Adaları ile Türkiye’de kullanılan yerel saat arasında 4 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Yeşil Burun Adaları’ndan 4 saat daha ileridedir.

ÖNERİLEN VİDEO