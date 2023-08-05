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        Haberler Dünya Yeşil Burun Adaları Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır, Başkenti, Şehirleri, Saat Farkı Nedir?

        Yeşil Burun Adaları nerede, hangi kıtada yer alır? Yeşil Burun Adaları başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Atlas Okyanusu'nda yer alan bir ada ülkesi olan ve 1975 yılında kazandığı bağımsızlığa kadar Portekiz'in kontrolü altına olan Yeşil Burun Adaları ya da resmi ismiyle Yeşil Burun Cumhuriyeti; 965 kilometrelik bir sahil şeridi ile çevrelenmiştir. Düzensiz yağışlar getiren bir iklime ve volkanik kökenli adalardan oluşan bir araziye sahip olan Yeşil Burun adaları hangi kıtada yer almaktadır? Yeşil Burun Adaları başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

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        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 18:05
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        Yeşil Burun Adaları nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Ekilebilir topraklarının, sahip olduğu yüzölçümüne oranı sadece %13 olarak Yeşil Burun Adaları Afrika’nın en fakir ülkeleri arasında yer almaktadır. Birçok Afrika ülkesinin aksine orta yaşlı bir halka sahip olan Yeşil Burun Adaları nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Yeşil Burun Adaları para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

        Yeşil Burun Adaları Nerede?

        Yeşil Burun Adaları hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Atlas Okyanusu’nda, Senegal ile Moritanya’nın açıklarında yer alan ve 18 adadan meydana gelen bir ada ülkesi olan Yeşil Burun Adaları’nın toplam yüzölçümü ise 4033 kilometrekaredir.

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        Bilinen tarihi 1456 yılında Portekizlilerin bu adalara ayak basmasıyla başlayan Yeşil Burun Adaları, Afrika’ya oldukça yakın bir konumda olması sebebiyle Portekizliler tarafında bir köle ticaret merkezi olarak kullanılmıştır. Bağımsızlığını kazandığı 1975 yılına kadar kesintisiz olarak Portekiz idaresinde kalan bu coğrafya, bu özelliğiyle dünyanın en uzun süreliğine kolonileştirilmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Her ne kadar 1975 yılında bağımsız olmuş olsa da ekonomisi halen daha Portekiz’e bağımlı olan bu ada ülkesi, günümüzde yarı başkanlık sistemine dayanan bir cumhuriyet rejimi ile idare edilmektedir.

        Yeşil Burun Adaları Başkenti

        Batı Afrika açıklarındaki bir ada ülkesi olan Yeşil Burun Adaları’nın başkenti, Praia’dır. Ülkenin sahip olduğu 18 adadan biri ve en büyüğü olan Santiago adası üzerinde kurulmuş olan bu şehir, aynı zamanda ülkenin en önemli liman kentidir. Sahip olduğu uluslararası havalimanı ile ülkeyi dünyaya da bağlayan Praia; bünyesinde barındırdığı balık sanayisi ve kahve üretimi ile ülke ekonomisine de büyük katkı sunmaktadır.

        Yeşil Burun Adaları Nüfusu

        2023 verilerine göre Yeşil Burun Adaları nüfusu 571 bin kişiden meydana gelmektedir. Avrupa’dan göç etmiş olan beyazlar ile adanın yerli unsuru olan siyahilerin karışımından oluşan Mulattolar’dan meydana gelen Yeşil Burun Adaları nüfusunun %68’ii şehirlerde geri kalan %32’si ise kırsal alanlarda yaşamaktadır. Portekizcenin resmi dil olarak konuşulmakta olduğu Yeşil Burun Adaları’nda hâkim olan dini inanç ise Hristiyanlık’tır. Halkın çoğunluğunun Katolik olduğu Yeşil Burun Adaları’nda az da olsa Protestanlık mezhebine mensup olan grupları görmek de mümkündür.

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        Yeşil Burun Adaları Para Birimi

        Yeşil Burun Adaları’nda kullanılan resmi para biriminin ismi Yeşil Burun Adaları eskudosudur. 1914 yılında basılarak dolaşıma sokulan bu para biriminin uluslararası piyasalarda kullanılan kodu ise CVE’dir.

        Yeşil Burun Adaları Bayrağının Anlamı

        1992 yılından itibaren kullanılmaya başlanan Yeşil Burun Adaları bayrağı; mavi, beyaz ve kırmızı renkten oluşturulmuş beş yatay şerit ile bayrak üzerinde yer alan 10 adet yıldızdan meydana gelmektedir. 10 adet yıldızın ülkeyi oluşturan adaları temsil ettiği Yeşil Burun Adaları bayrağındaki mavi renk gökyüzünü ve denizi, beyaz renk barışı, kırmızı renk ise umudu sembolize etmektedir.

        Yeşil Burun Adaları Şehirleri

        Yeşil Burun Adaları Cumhuriyeti’nde toplam 21 şehir bulunmaktadır ve bu şehirler arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

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        • Praia
        • Mindelo
        • Santa Maria
        • Pedra Badejo
        • Tarrafal

        Yeşil Burun Adaları Türkiye Saat Farkı

        Yeşil Burun Adaları ile Türkiye’de kullanılan yerel saat arasında 4 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Yeşil Burun Adaları’ndan 4 saat daha ileridedir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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