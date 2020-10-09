'Yeryüzü cenneti' sonbahar renklerine büründü

Doğal güzellikleriyle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, biyoçeşitliliği, boz ayıları ve her mevsimde yansıttığı farklı güzelliklerle insanları kendine hayran bırakıyor.