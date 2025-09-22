Habertürk
        Yerli trenler güneş enerjisiyle üretiliyor

        Yerli trenler güneş enerjisiyle üretiliyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde kurulan güneş enerji santrali ile Milli Hızlı Tren ve Gaziray gibi projelerin üretiminde güneş enerjisinin kullanılmaya başlandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde de GES kurulum çalışmalarını başlattıklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 11:53 Güncelleme: 22.09.2025 - 11:53
        Yerli trenler güneş enerjisiyle üretiliyor
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından hayata geçirilen güneş enerji santraline (GES) yönelik açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, bu kapsamda demiryollarında; elektrikli trenler, sinyalizasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması ve demiryolu araçlarının üretiminde çevreci ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanımına hız verdiklerini vurguladı.

        Bakanlık olarak demiryolu araçlarından altyapıya kadar tüm sistemleri kapsayan yeşil enerji dönüşümünü başlattıklarının altını çizen Uraloğlu, demiryolu araç üretiminde yenilenebilir enerji kullanımına yönelik yeni bir dönemi başlattıklarını bildirdi.

        Bakan Uraloğlu, bu kapsamda TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü’nde başlatılan GES projesini tamamladıklarını ve santralin elektrik üretimine başladığını belirterek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        “Milli Hızlı Tren, Gaziray ve diğer demiryolu araçlarının üretiminde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi artık Güneşten elde ediyoruz. Böylece enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücümüzü artırıyor, enerji arz güvenliğimizi sağlıyor ve çevreyi koruyarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovat saat elektrik enerjisi üreteceğiz. Yıllık yaklaşık 670 hanenin elektrik ihtiyacına denk gelen enerji üretimi ile yıllık bin 739 ton karbondioksit salınımının da önüne geçeceğiz” dedi.

        Tren üretiminde başlattıkları yeşil enerji dönüşümünü diğer bölge müdürlüklerinde de hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şunları söyledi:

        “TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğümüzde GES kurulum çalışmalarını başlattık. Fabrikamızda kuracağımız çatı tipi güneş enerji santrali ile yıllık ortalama 4 milyon 512 bin kilovat saat elektrik enerjisi üretilecek bir tesisi hayata geçireceğiz. Bu sayede yerleşkemizde tüketilen elektriğin tamamını GES’den karşılamış olacağız. Sivas’ta hayata geçireceğimiz bu dev proje ile ekonomimize yıllık yaklaşık 25 milyon TL katkı sağlayacağız.”

