Türk Telekom çatısı altındaki kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures tarafından hayata geçirilen yerli sosyal medya uygulaması Yaay hizmete açıldı. Özellikle gençlerin kullanım alışkanlıkları dikkate alınarak kurgulanan Yaay, sosyal medya platformlarındaki pek çok özelliği tek bir uygulamada bir araya getiriyor.
Platforma ilişkin açıklama yapan Yaay’ın geliştiricisi Appyap CEO’su Emre Meriç, “Önceliğimiz ve çıkış noktamız; farklı ve gençlerin dikkatini çekecek dinamik ve yenilikçi bir platform oluşturmaktı. Dünyada mesaj, görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar yer alıyor. Yaay’ı bu oluşumlardan ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına ‘rozet’ uygulaması olacak” dedi.
İLGİ ALANINA GÖRE KATEGORİ TAKİBİ
Meriç, “Uygulamamız; kendine özgü yapısıyla, sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme gibi süreçlerde yepyeni bir deneyim sunacak” diye konuştu.
Emre Meriç, uygulamayla ilgili olarak, “Yaay’da içerikler, konularına göre birbirlerinden ayrıştırılarak, konuların daha rahat takip edilebilmesini sağlanıyor. Örneğin, bir kullanıcı, yalnızca haberleri takip etmek istiyorsa, kategorileri buna göre düzenleyip platformu kullanabiliyor” dedi.
Arayüzü ve kullanım özellikleri ile daha çok Twitter'ı çağrıştıran Yaay’da yer alacak rozet ve puan sistemi önümüzdeki dönemde kullanıcılara ek faydalar sunacak. Yaay kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlar ve aksiyonlarla puan toplayabilecek, sonrasında bu puanlar üzerinden çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler.
‘YURTDIŞINI DA HEDEFLİYOR’
Emre Meriç, şunları söyledi:
“Yaay’ı yurt dışında da ilgi uyandıracak bir mecra olarak konumlandırdık. Uygulamanın genel karakterini belirlerken, bölge ülkelerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını inceledik. Kısa vadede çevre ülkelerde de Yaay’ın kullanımının kabul göreceğine inanıyoruz. Tüm alt yapı geliştirmelerimizi evrensel bir sosyal medya dili ve görsellik algısı üzerinden şekillendirdik. Yaay’ı sürekli geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de birçok özelliği uygulamamıza ekleyeceğiz.”
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