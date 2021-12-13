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Yerli Malı Haftası şiirleri 2021! En güzel anlamlı şiirleri yolla

Yerli Malı Haftası şiirleri 2021! En güzel, anlamlı yerli malı haftası şiirlerini yolla

12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardan olan Yerli Malı haftası 2021 yılının son son günlerinde kutlanıyor. Biz de sizler için en güzel, anlamlı yerli malı haftası şiirlerini derledik...

13.12.2021 - 11:02 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yerli Malı Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanacak. Türkiye'de 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası'na özel en güzel, anlamlı şiirler haberimizde...

    YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

    Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası),12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır. Okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

  • Yemişler Yerli Malı Haftası

    Çocuklar

    Tutum haftası geldi,

    Bizlere neşe verdi.

    Yerli yemişlerimiz,

    Hep birden dile geldi.

    Portakal

    Portakal tatlı serin

    Başıdır yemişlerin.

    Onda güneşin rengi,

    Parlar gibidir sanki

    Portakal sulu sulu,

    İçi vitamin dolu.

    Adana, kozan, dörtyol,

    Git ağaçtan ye bol bol.

    Çocuklar

    Kutlu olsun hafta bize,

    Meyveler geldi dile.

    Hepinizi seveceğiz,

     

    Güzel güzel besleneceğiz.

  • Mandalina

    Adımdır mandalina,

    Sağlık veririm sana.

    Pek sevimli meyveyim,

    Bol bol yiyin bakalım.

    Nar

    Çiçek olur açılırım,

    Mercan gibi saçılırım.

    Hastaya nar sorulmaz,

    Şurubuna doyulmaz.

    Kayısı

    Malatya kayısısı,

    Yemişlerin nazlısı

    Pestili de yapılır,

    Yiyenler pek bayılır.

  • Elma

    Amasya elmasıyım,

    Meyvelerin başıyım.

    Al sarı yanağım var,

    Beni yersen kan yapar.

    Armut

    Armudu unutmayın,

    Onu da baştan sayın.

    Ne güzeldir kokusu,

    İçi dolu ballı su.

  • Yerli Yemiş Yiyelim

    Yerli yemiş yiyelim

    Yerli kumaş giyelim.

    Ülkemizin malları

    Sağlam olur bilelim.

     

    Başka ulustan alma

    Sakın alıp kullanma.

    Dışarıdan gelen mallar

    Yararlı olur sanma.

     

    Yabancının malını

    Gitsin başkası alsın.

    Şaşırma hiç yolunu

    Paramız yurtta kalsın.

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