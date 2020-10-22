Yerli 3D yazıcıya yatırım!

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Türkiye’nin ilk yerli ve milli 3D yazıcı üreticilerinden Zaxe, aralarında KVK, Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın ve telekomünikasyon ve teknoloji alanlarının tecrübeli ismi Muzaffer Akpınar’ın bulunduğu bir grup yatırımcıdan 8 milyon TL yatırım aldı. Alınan bu yatırımla eğitim ve sanayi sektöründe kullanılan Zaxe 3D yazıcılarının geliştirilmesi ve 2 yılda Ar-Ge çalışmaları tamamlanan bireysel kullanıcılara yönelik yeni 3D yazıcı modellerinin Türkiye ve dünya pazarına sunulmasını hedefleniyor.

Zaxe, 2015 yılında yerli ve milli 3D yazıcı üretmek hedefi ile Baki Gezgen ve Aydonat Atasever tarafından kuruldu. İkili, Zaxe markası ile ilk ürünleri X1’i 2016 yılında piyasaya çıkardı. Verilen bilgiye göre bu model hali hazırda 400’den fazla eğitim kurumunda kullanılıyor.

2017 yılında Keiretsu Melek Yatırımcı grubundan aldığı destek ile üretim ve Ar-Ge çalışmalarına hız veren Zaxe, yeni modelleri ile eğitim kurumlarına ek olarak, KOBİ ve sanayi kuruluşlarına uygun Z serisi modellerini de satışa sundu.

2019 yılında Genel Müdür Emre Akıncı’nın takıma katılması ile firma B2B segmentine ek B2C’yi de hedefine alarak, 4 yeni modelle geliştirdiği ürün gamını Türkiye pazarının yanısıra dünya pazarına da sunmak için çalışmalara başladı.

‘ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP’

Ülkelerin üretim ekonomisi için stratejik öneme sahip olan 3D yazıcı sektörünün Türkiye’de ve dünyada çok hızlı büyüdüğünü ifade eden Akıncı, “Zaxe, geliştirdiği yerli ve milli 3D yazıcılar ile Türkiye ekonomisine gerek yurt dışına bağımlılığının azaltılması gerekse stratejik açıdan ihtiyacımız olan tüm üretimin ülkemizde yapılmasına büyük bir fayda sağlayacaktır” dedi.

Zaxe aldığı yatırım ile üretim kapasitesini artırarak, ev ve okullarda bireysel kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek yeni nesil 3D yazıcılarını tüm Türkiye’ye sunmaya hazırlandığını duyurdu. Bu hedef doğrultusunda, Zaxe’nin yatırımcıları arasında yer alan KVK’nın Türkiye genelindeki satış ve teknik destek ağı da kullanılacak.

HEDEF YURTDIŞINA İHRAÇ ETMEK

Zaxe’nin kurucusu Baki Gezgen “Bu yatırım Zaxe üretim süreçlerine ve Ar-Ge faaliyetlerine büyük hız kazandıracaktır. Geliştirmekte olduğumuz yeni 3D yazıcılarımız ile teknoloji ihraç eden bir şirket olmak en büyük hedefimiz” diye konuştu.

4 FARKLI 3D YAZICI MODELİ

Şu anda 400’ün üzerinde eğitim kurumunun yanı sıra farklı sektörden kuruluşlara 3D yazıcı çözümleri sunan Zaxe’nin xlite, X2, Z1 ve Z1+ olmak üzere 4 adet 3D yazıcı modeli bulunuyor. 3D yazıcılarla birlikte Türk yazılım mühendisleri tarafından, 7’den 70’e tüm kullanıcıların 3 adımda baskı alabilmeleri için geliştirilen xDesktop yazılımı ücretsiz olarak veriliyor.

‘YABANCI FONLAR TAKİBE ALDI’

Şirketin stratejik büyümesinden ve yatırım adımlarının planlanmasından sorumlu kurucu ortak Aydonat Atasever ise şunları söyledi: “3D Teknolojiler ile ilgili yabancı fonlar hem şirketimizi hem de Ar-Ge kadromuzu yakından takip etmeye başladı. Zaxe markasının global pazarlarda ürünlerinin satılmaya başlaması ile şirketimizin değerlemesinin çok hızlı şekilde yukarı çıkacağını düşünüyoruz.”