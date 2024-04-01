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        Haberler Magazin Yerel seçimlerde hangi ünlü kaç oy aldı?

        Yerel seçimlerde hangi ünlü kaç oy aldı?

        31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde 8 ünlü isim, belediye başkanlığına aday oldu. O ünlüler arasında ikisi, belediye başkanı seçildi. Ünlüler arasındaki belediye başkanı olma oranı % 25'te kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:20 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:46
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        • 1

          31 Mart Yerel Seçimleri'nde 61.430.934 seçmenden 48.153.788'i oy kullandı.
          8 Ünlü toplam 314.711 oy aldı. Bu da kullanılan oy sayısının % 0.65'ine tekabül ediyor.

        • 2

          ERDAL BEŞİKÇİOĞLU (CHP - Seçildi)
          Ankara - Etimesgut
          Kullanılan Oy… 370.444
          Aldığı Oy… 202.853 (% 56.58)

        • 3

          LAL DENİZLİ (CHP - Seçildi)
          İzmir - Çeşme
          Kullanılan Oy… 30.270
          Aldığı Oy… 15.693 (% 53.74)

        • 4

          DAVUT GÜLOĞLU (YRF - Seçilemedi)
          Düzce
          Kullanılan Oy… 158.888
          Aldığı Oy… 30.524 (% 29.77)

        • 5

          HAKAN PEKER (İYİ Parti - Seçilemedi)
          Karabük - Safranbolu
          Kullanılan Oy… 39.379
          Aldığı Oy… 1.093 (% 3.68)

        • 6

          NASUH MAHRUKİ (Bağımsız - Seçilemedi)
          İstanbul - Beşiktaş
          Kullanılan Oy… 105.940
          Aldığı Oy… 13.967 (% 13.57)

        • 7

          GÖKHAN ZAN (TİP – Seçilemedi)
          Hatay
          Kullanılan Oy… 816.665
          Aldığı Oy… 15.688 (% 2.02)

        • 8

          İRFAN DEĞİRMENCİ (TİP - Seçilemedi)
          Ankara - Çankaya
          Kullanılan Oy… 573.354
          Aldığı Oy… 33.664 (% 6.03)

        • 9

          MESUT YAR (Bağımsız - Seçilemedi)
          Muğla - Datça
          Kullanılan Oy… 16.632
          Aldığı Oy… 1.229 (% 7.65)

          Fotoğraflar: DepoPhoto

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
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