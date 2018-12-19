Yerel Seçim 2019 - Mansur Yavaş: CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kimdir?

Mansur Yavaş 2014'teki yerel seçimlerde de CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, oyların yüzde 43,8'ini almıştı. Seçimi oyların yüzde 44,9'unu alan Melih Gökçek kazanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına CHP tarafından ikinci kez aday gösterilen Mansur Yavaş 1955 yılında Ankara'da doğdu, ilk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda yaptı.

1979 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olan Mansur Yavaş, askeri savcı olarak tamamladığı askerliğinden sonra 13 yıl memleketi Beypazarı'nda serbest avukatlık yaptı.

Yavaş, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1075019891181273089

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1075020545140424704

18 Nisan 1999 seçimlerinde yine MHP'den adaylığını koyduğu Beypazarı belediye Bbşkanlığını %51 oy oranıyla kazandı.

Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla "2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi" ödülüne layık görüldü.

Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması amacıyla verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının "Çevre Ödülü" gibi ödülleri aldı.

Mansur Yavaş, 2014'te yürüttüğü seçim kampanyasında 'Yavaş Gardaşım Yavaş' sloganını kullanmıştı.

Gönlünde Ankara var

24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi.

18 Nisan 2004 seçimlerinde oyunu artırıp bu kez %55 oy oranı ile yeniden Beypazarı belediye başkanı seçildi.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu. Ancak %27 oy alarak rakipleri İ. Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın gerisinde kaldı.

Partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle 2013 yılı sonunda CHP'ye katılan Mansur Yavaş 2014 yerel seçimleri'nde Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı oldu.

Sonuçları tartışma ve itirazlara yol açacak şekilde az bir oy farkı ile kaybeden Yavaş 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'den istifa etmişti.