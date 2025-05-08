Yeraltı Canavarı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeraltı Canavarı filmi 8 Mayıs Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosu S.S. Wilson, Brent Maddock, Ron Underwood tarafından kaleme alınan film, Ron Underwood tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. 1990 yılında vizyona giren film küçük bir çöl kasabasının dev bir yaratık tarafından istila edilmesini konu alıyor. Peki, "Yeraltı Canavarı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...
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Başrollerini Kevin Bacon , Fred Ward , Finn Carter , Michael Gross ve Reba McEntire'ın paylaştığı Yeraltı Canavarı filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Yeraltı Canavarı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeraltı Canavarı ne zaman çekildi?" soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Yeraltı Canavarı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
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YERALTI CANAVARI KONUSU NEDİR?
Yeraltı Canavarı, bir çöl kasabasının dev yaratıkların istilası ile nasıl altüst olduğunu anlatıyor. Küçük bir çöl kasabası, insan yiyen dev bir yaratığın saldırısıyla karşı karşıya kalır.
Bacon ve Ward, kasaba halkını bu korkunç yaratıklardan kurtarmak için cesurca mücadele ederler. Komedi ve gerilim unsurlarını ustalıkla birleştiren film, etkileyici özel efektleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla kült yapımlardan biridir.
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YERALTI CANAVARI OYUNCULARI KİMLER?
Kevin Bacon
Fred Ward
Finn Carter
Michael Gross
Reba McEntire
Charlotte Stewart
Ariana Richards
Victor Wong
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