Yer verme kavgası! Yüzüne biber gazı sıkıp bayılttı

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde otobüste kavga çıktı, bir kadın çantasından çıkardığı biber gazını tartıştığı kadına sıktı.

Bazı yolcuların fenalaştığı olay otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 4 Aralık Pazartesi günü, öğle saatlerinde Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde, iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞTIĞINI KADININ YÜZÜNE BİBER GAZI SIKTI Bu sırada kadınlardan biri çantasından çıkardığı biber gazını, tartıştığı kadının yüzüne sıktı. Biber gazından otobüsteki yolcular da etkilendi. Şoförün otobüsü durdurmasıyla yolcular dışarı çıktı. REKLAM

Biber gazına maruz kalan kadın bayılırken bir yolcunun yardımıyla otobüsten indirilerek yakındaki bir iş yerine götürüldü. İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayılan kadın hastaneye kaldırılırken, biber gazını sıkan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.