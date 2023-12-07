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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yer verme kavgası! Yüzüne biber gazı sıkıp bayılttı

        Yer verme kavgası! Yüzüne biber gazı sıkıp bayılttı

        Ümraniye'de İETT otobüsünde iki kadın arasında yer verme nedeniyle çıkan tartışmada kadınlardan biri otobüsün içinde biber gazı sıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 01:23 Güncelleme: 07.12.2023 - 01:35
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        Yer verme kavgası! Yüzüne biber gazı sıkıp bayılttı
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        İstanbul'un Ümraniye ilçesinde otobüste kavga çıktı, bir kadın çantasından çıkardığı biber gazını tartıştığı kadına sıktı.

        Bazı yolcuların fenalaştığı olay otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 4 Aralık Pazartesi günü, öğle saatlerinde Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde, iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.

        TARTIŞTIĞINI KADININ YÜZÜNE BİBER GAZI SIKTI

        Bu sırada kadınlardan biri çantasından çıkardığı biber gazını, tartıştığı kadının yüzüne sıktı. Biber gazından otobüsteki yolcular da etkilendi. Şoförün otobüsü durdurmasıyla yolcular dışarı çıktı.

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        Biber gazına maruz kalan kadın bayılırken bir yolcunun yardımıyla otobüsten indirilerek yakındaki bir iş yerine götürüldü. İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayılan kadın hastaneye kaldırılırken, biber gazını sıkan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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