Çekimleri devam ediyor

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Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun yaptığı, senaryosu Hakan Evrensel’in romanından yine yazar tarafından uyarlanan filmin seti, hikâyenin gerçekliğini en doğru şekilde yansıtacak zorlu bir coğrafyada gerçekleştiriliyor.

MURAT YILDIRIM YENİ ROLÜYLE TERS KÖŞE YAPACAK

Pandeminin yaralarını saracak yeni sinema sezonunun iddialı yerli yapımlarından biri olan ‘Yer Eksi İki’nin başrolünde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat yer alıyor.

1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçen ‘Yer Eksi İki’, farklı dönemlerde yaşanmış birçok gerçek hikâyeyi bir araya getiriyor ve üç farklı karakterin kesişen öykülerini anlatıyor: 'Tayfun Yüzbaşı', 'Gazeteci Ufuk' ve kasaba elektrikçisi 'Salman'…

İki bin metre yükseklikteki karakolun komutanı olan Tayfun Yüzbaşı, pratik zekâsı, tatlı-sert emir komuta yöntemi ve adil tavırları sayesinde hem astları hem de üstleri tarafından sevilen ve sayılan biridir. Dağ başında olmasına rağmen okuma aşkından hiçbir şey kaybetmeyen Tayfun Yüzbaşı’nın bu zorlu coğrafyayı herkes için güvenli kılmaktan başka derdi yoktur.

Çekimleri önümüzdeki günlerde tamamlanacak ‘Yer Eksi İki’, izleyicilerle gelecek sinema sezonunda buluşacak.