Uçan geyik şaşırttı! Yer çekimine kafa tutuyor

HABERTURK.COM

Hindistan'da yoldan geçerken metrelerce yükseğe zıplayan geyik, fizik kurallarını altüst etti. Yer çekimine meydan okuyan geyiğin görüntüleri sosyal medyada 140 binden fazla görüntüleme aldı.

Hindistan merkezli çevreci sivil toplum kuruluşu WildLence Eco Foundation, sosyal medya hesabında videoyu, "Uzun ve yüksek atlamada altın madalya buraya gidiyor…" ifadeleriyle paylaştı.

Heyecan verici ağır çekim videoda nehirden çıkan ve toprak yoldan hiç zorlanmadan atlayan benekli bir geyik görülüyor.

İNSAN BOYU KADAR YÜKSEĞE ZIPLADI

Benekli geyiğin videoda bir insan boyu kadar yükseğe çıktığı görülüyor. Paylaşım, geyiğin yolun diğer tarafındaki çalılıklara atlamasıyla sona eriyor.

Paylaşımda geyiğin türü belirtilmese de Hindistan'a özgü olan bu canlının tehdit altındayken çitlerin üzerinden atlayabildiği bildiriliyor.

Sosyal medyadaki vahşi yaşam meraklıları, uçan geyik için şu cümleleri kullandı:

"Vay canına hiç kimsenin bu kadar uzağa sıçradığını görmemiştim ama bu tam anlamıyla uçuyor."

"Evet altın madalya cesur geyiğe gidiyor. Ne büyük bir sıçrama! Buna inanamıyorum."