Beşiktaş, üst üste 4. yenilgisini Alanya deplasmanında alırken zirvenin de 13 puan gerisine düştü. Siyah-beyazlılar, bu sezon 3. kez bir maçı gol atamadan kapatırken yenilerin verimsizliği de devam etti.
YENİLERDEN SADECE 6 GOL
Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; bu sezon Süper Lig'de 21, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 olmak üzere resmi maçlarda 23 gol atan Beşiktaş'ta bunların 17'si geçen sezon da kadroda bulunan isimlerden gelirken sadece 6'sını yeni futbolcular kaydetti.
LARIN 5 GOLLE ZİRVEDE
Kartal'da eskilerden Larin biri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 5 golle zirvede bulunurken, Güven Yalçın 3 gol, N'Koudou, Montero ve Rıdvan Yılmaz ikişer gol, Ghezzal, Atiba ve Josef ise birer gol attı.
BATSHUAYI VE TEIXEIRA...
Kartal'da yeni transferlerden Batshuayi 4 gol, Alex Teixeira ise 2 gol atarken Kenan Karaman, Salih Uçan, Miralem Pjanic, Umut Meraş, Can Bozdoğan ve Mehmet Topal resmi maçlarda henüz gol katkısı veremedi.
ASİSTLERDE BİR TEK PJANIC
Beşiktaş'ta gol pası veren isimlerde de benzer durum dikkati çekiyor. Rosier ve Rıdvan ikişer, Ghezzal, Larin ve Necip'in birer asist yaptığı siyah-beyazlılarda yenilerden sadece Pjanic 4 asistle öne çıkarken Batshuayi ve Kenan Karaman birer asiste imza attı.
YÖNETİMDEN YALÇIN'A DESTEK
Öte yandan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'la durum değerlendirmesi yaptı. Takımdaki sorunların masaya yatırıldığı görüşmede Çebi ve Kocadağ, Yalçın'a tam destek verdi.
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