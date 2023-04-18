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Yenilenmiş ürün kapsamına tablet ve telefona ek ürünler girdi

Elektronik ürün yenileme merkezlerinin cep telefonu ve tabletle sınırlı olan faaliyet alanı genişletildi ve kullanılmış bilgisayar, akılı saat, oyun konsolu ve modemler de eklendi. Bununla birlikte ürünlerin birden çok yenilemeye de tabi tutulabileceği açıklandı

Giriş: 18.04.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
Yenilenmiş ürün kapsamına tablet ve telefona ek ürünler girdi
HABERTURK.COM

Yenilenmiş cep telefonu ve tablet satın almak son dönemde Türkiye'de tüketicilerin çokça tercih ettiği uygulamalardan bir tanesi haline geldi. Elektronik ürünlerde artan sıfır ürün fiyatları ve döviz kurlarının geldiği nokta, yenileme merkezlerinin de cazibesini artırmıştı.

Resmi Gazete'nin 18 Nisan tarihli sayısında yayımlanan tebliğe göre, yenilenmiş ürünlerin kapsamı genişletildi. "Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “57 nci” ibaresi “57/A, 58 inci” şeklinde değiştirilmiştir" denildi.

YETKİ BELGESİ ALMAYA GEREK OLMAYACAK

Yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelikte değişiklikler öngören Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, yenileme merkezleri, ilgili standarda göre alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması şartı ile ayrıca yenileme yetki belgesi almasına gerek olmaksızın belirtilen tüm ürünler için yenileme yapabilecek. Bu tebliğde belirtilen ürünler arasına cep telefonu ve tablete ek olarak, akılı saat, oyun konsolu ve modemleri de eklendi. Yenileme merkezleri bundan böyle bu ürünleri de yenileyerek satışa sunabilecek.

BİRDEN ÇOK YENİLEMEYE TABİ TUTULABİLİR

Tebliğe göre, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca yetkili servis istasyonu sıfatıyla faaliyet göstermelerine ilişkin olarak; Yenileme merkezleri, ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesi yapabilir hale geldi. Bu ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı olan ticari işletmelerin yenileme merkezleri, bu ürünler için kurulması zorunlu olan yetkili servis istasyonlarından biri olarak faaliyet gösterebilecek ve hepsinin yanı sıra yenilenmiş olan bir ürün birden çok yenilemeye tabi tutulabilecek.

PİL DEĞİŞTİRİLME ZORUNLULUĞU

Özellikle akıllı telefonların ve bilgisayarların zamanla en çok eskiyen yönlerinden bir tanesi de pil kapasiteleri. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde buna da bir sınır getirilerek, "Yenilenmiş cihazlarda pil kapasitesi %85’in altında olan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satışa sunulabilmesi için pillerinin değiştirilmesi zorunludur" ibaresi belirtildi.

ÖDENMİŞ SERMAYİ ŞARTI 30 MİLYON TL’YE ÇIKARILDI

Tebliğle yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan 10 milyon TL’den az olmamak üzere ödenmiş sermaye şartı, 30 milyon TL’ye çıkarıldı.

Yenileme yetki belgesine sahip ticari işletmelerden ödenmiş sermaye tutarı 30 milyon TL’den az olanlar, 1 Ocak 2024 tarihine kadar ödenmiş sermaye tutarını buna tamamlayacaklar.

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