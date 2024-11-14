Yenikapı metro istasyonu neden kapalı? Yenikapı metro durağı ne zaman açılacak, neden çalışmıyor?
Metro İstanbul'dan Yenikapı metro istasyonu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunun bir süreliğine işletmeye kapatıldığı belirtildi. Bu noktada hattı kullanacak olan vatandaşlar ''Yenikapı metro istasyonu neden kapalı? Yenikapı metro durağı ne zaman açılacak, açıldı mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu ile ilgili son durum ve gelişmeler.
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M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi. Bu durağı kullanacak olan vatandaşlar ise arama motorlarına yöneldi. Peki, Yenikapı metro istasyonu neden kapalı, problem ne? Yenikapı metro durağı ne zaman açılacak, açıldı mı? İşte konu ile ilgili son durum ve gelişmeler.
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YENİKAPI METRO İSTASYONU NEDEN KAPALI?
İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonunda yürüyen merdivenlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.
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METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.
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YENİKAPI METRO İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?
Yenikapı metro durağının ne zaman açılacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.