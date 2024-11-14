M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi. Bu durağı kullanacak olan vatandaşlar ise arama motorlarına yöneldi. Peki, Yenikapı metro istasyonu neden kapalı, problem ne? Yenikapı metro durağı ne zaman açılacak, açıldı mı? İşte konu ile ilgili son durum ve gelişmeler.