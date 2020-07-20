Yenikapı'da ikinci Kenan Doğulu rüzgarı

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Sanatçı Kenan Doğulu, Kerkisolfej'in organizasyonu ile İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi-Yenikapı'da bir kez daha dinleyicileriyle buluştu.

Doğulu'nun prodüktörlüğünü yaptığı, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Petek Pansiyon' albümündeki şarkıları ilk kez seslendiren Cem Pilevneli, sanatçıdan önce sahne aldı.

Açılışı 'Kız Sana Hayran' şarkısı ile yapan Kenan Doğulu'ya, yaklaşık iki buçuk saatlik performansı boyunca sevenleri, korna ve sellektörleriyle eşlik ettiler. Bir önceki konserde olduğu gibi etkinlik alanına ilk gelen hayranı ile sahnede selfie yapmayı da ihmal etmeyen şarkıcının bu konserdeki misafiri ise tanıdık bir yüz oldu.

Selena dizisinde de rol alan Dilara Kurtulmuş ve arkadaşlarını sahnesinde ağırlayan Kenan Doğulu, daha sonra kaldığı yerden devam etti.

Doğulu, bir ara hayranlarının ''Aynı gökyüzü aynı denize bakıyoruz... Zor zamanlardan birlikte geçiyoruz'' pankartı ile sahnede duygusal anlar yaşadı. Şarkıcı, daha sonra Pandemi döneminde olağanüstü bir çaba sarf eden tüm doktorlar ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek 'Doktor' şarkısını sağlık emekçilerine armağan etti.

Kenan Doğulu’nun yapımcılığını üstlendiği Duygu Soylu, 'Kara Elmas' ismini verdiği ilk albümüyle 24 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor.

Doğulu sahnesinde vokalist olarak pek çok konserde yer alan Soylu, 'Oldu Olacak' adlı çıkış şarkısını seslendirerek dinleyicilere sürpriz yaptı.

Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Ahmet San, Ayşe Özyılmazel, Neslihan Yeldan, Melis Sezen, Buray, İbrahim Kendirci ve Selin Şekerci gibi isimlerde yer aldı.

Doğulu; 'Vay Be', 'Aşk İle Yap' ve 'Tencere Kapak' gibi şarkılarını sevenleriyle beraber seslendirdi. Kenan Doğulu’ya sahnede tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman ve saksafonda Serkan Altınok eşlik etti.