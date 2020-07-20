Yenikapı'da ikinci Kenan Doğulu rüzgarı

Sanatçı Kenan Doğulu, Kerkisolfej'in organizasyonu ile İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi-Yenikapı'da bir kez daha dinleyicileriyle buluştu.
Doğulu'nun prodüktörlüğünü yaptığı, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Petek Pansiyon' albümündeki şarkıları ilk kez seslendiren Cem Pilevneli, sanatçıdan önce sahne aldı.
Açılışı 'Kız Sana Hayran' şarkısı ile yapan Kenan Doğulu'ya, yaklaşık iki buçuk saatlik performansı boyunca sevenleri, korna ve sellektörleriyle eşlik ettiler. Bir önceki konserde olduğu gibi etkinlik alanına ilk gelen hayranı ile sahnede selfie yapmayı da ihmal etmeyen şarkıcının bu konserdeki misafiri ise tanıdık bir yüz oldu.
Selena dizisinde de rol alan Dilara Kurtulmuş ve arkadaşlarını sahnesinde ağırlayan Kenan Doğulu, daha sonra kaldığı yerden devam etti.
Doğulu, bir ara hayranlarının ''Aynı gökyüzü aynı denize bakıyoruz... Zor zamanlardan birlikte geçiyoruz'' pankartı ile sahnede duygusal anlar yaşadı. Şarkıcı, daha sonra Pandemi döneminde olağanüstü bir çaba sarf eden tüm doktorlar ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek 'Doktor' şarkısını sağlık emekçilerine armağan etti.
Kenan Doğulu’nun yapımcılığını üstlendiği Duygu Soylu, 'Kara Elmas' ismini verdiği ilk albümüyle 24 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor.
Doğulu sahnesinde vokalist olarak pek çok konserde yer alan Soylu, 'Oldu Olacak' adlı çıkış şarkısını seslendirerek dinleyicilere sürpriz yaptı.
Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Ahmet San, Ayşe Özyılmazel, Neslihan Yeldan, Melis Sezen, Buray, İbrahim Kendirci ve Selin Şekerci gibi isimlerde yer aldı.
Doğulu; 'Vay Be', 'Aşk İle Yap' ve 'Tencere Kapak' gibi şarkılarını sevenleriyle beraber seslendirdi. Kenan Doğulu’ya sahnede tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman ve saksafonda Serkan Altınok eşlik etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!