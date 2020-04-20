20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ülkemizin de içinde bulunduğu bu zorlu zamanlar için şarkıcı Kenan Doğulu, sevenlerine 'Bizimdir' çalışması ile moral desteği verdi.
Doğulu, bu süreç için şu sözleri söyledi:
Hayatımız boyunca yaşadığımız en zorlu dönemlerden birine şahitlik ediyoruz. Belki de ilk kez tüm dünya ortak bir kaderi paylaşıyor.
"İLK KEZ BU KADAR İYİ EMPATİ KURUYORUZ"
Tüm insanlık olarak aynı gezegeni paylaştığımızı, aynı havayı soluduğumuzu belki ilk kez bu kadar iyi anlıyoruz, empati kurmaya çalışıyoruz ve katkıda bulunmak istiyoruz.
Ben de bu dönemde biraz moral verebilmek, yalnız olmadığımızı hissetmek, bu mücadelede hep birlikte olduğumuzu hatırlatabilmek adına bir süre önce yaptığım ‘Bizimdir’ şarkımı paylaşmak istedim.
"BU GÜNLERİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"
Bu paylaşımda benimle aynı hisleri yaşayan dostlarıma çok teşekkür ederim. İnanıyorum ki bu zorlu günleri hep birlikte, sabır, sevgi, anlayış, empati ve özenle atlatacağız. Müzikle, sanatla hayata tutunacağız, renk katacağız.
Sözü Kenan Doğulu'ya, bestesi ve düzenlemesinin Bora Uzer'e ait olan şarkıda kopuz ve perdesiz gitarda Erkan Oğur, rhodes piyanoda Anıl Tuncer yer alıyor.
Kenan Doğulu’nun ilk kez 15 Ekim 2019 Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinde seslendirdiği 'Bizimdir' single'ı barış ile kardeşlik temalarına değiniyor.
Yaşadığımız zor zamanlara dikkat çekerek bu zorlukların ancak birlikte aşılacağı mesajını barındıran 'Bizimdir' şarkısı Doğulu Prodüksiyon ve DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.
fotoğraf sanatçısı Candaş Arın’ın yönetmenliğinde yaklaşık üç ay süren klip çekiminde; Beren Saat, Uğur Yücel, Işıl Yücesoy, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola, Belçim Bilgin, Engin Öztürk, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Kaan Çakır, Selim Bayraktar, İpek Erdem gibi oyuncuların yanı sıra Sıla, Sertab Erener, Can Bonomo, Gökhan Türkmen, Ceylan Ertem, Erkan Oğur, Evrencan Gündüz, Kalben, İzzet Öz, Melis Fis, Nino Varon, Simge Sağın’ın da aralarında bulunduğu müzik dünyasından isimler de yer aldı.
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