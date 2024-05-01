'Yenidoğan' şebekesine operasyon: 14 tutuklama

İstanbul ve Tekiradağ'da bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine naklederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'i emniyetten serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilen 39'u adliyeye sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 34'ü nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmada, doktor oldukları belirlenen şüpheli Fırat S. ile İlker G'nin, irtibatlı oldukları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla müşterek hareket ettiği tespit edilmiş, şüphelilerin, irtibatlı oldukları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite çalışabileceği sayıda bebek yönlendirmeleri karşılığında yüklü miktarda maddi menfaat temin ettikleri belirlenmişti.

GÜNLÜK 8 BİN LİRA ÖDEME YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Yenidoğan yoğun bakımında kalan her hasta bebek için SGK Başkanlığınca, özel hastaneye günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı belirlenen soruşturmada, doktorların masraftan kaçınmak için yenidoğan yoğun bakımda sürekli bulundurulmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda isim görünmesi için kimlik kiralandığı, evraklarda doktorların isminin gösterildiği anlaşılmıştı.

Çalışmalarda, yoğun bakım ünitelerinde mütemadiyen hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hemşirelerin hasta yakınlarına kendilerini doktor olarak tanıttıkları ortaya çıkarılmıştı.