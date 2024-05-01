Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        93
        Fenerbahçe
        FB
        89
        Trabzonspor
        TS
        58
        Rams Başakşehir
        İBFK
        52
        Beşiktaş
        BJK
        51
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        48
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        41
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        40
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        39
        MKE Ankaragücü
        MKE
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Golcülerin yarışı nefes kesiyor! Süper Lig'de gol krallığında son durum - Futbol Haberleri

        Golcülerin yarışı nefes kesiyor! Süper Lig'de gol krallığında son durum

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi sürerken golcüler arasındaki yarış da kızışıyor. Galatasaray'ın Mauro Icardi ve Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'nun zirve mücadelesi dikkat çekerken, Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj da performansıyla öne çıkıyor. Türk futbolcu Aytaç Kara ise en fazla gol atan yerli oyuncu olma başarısını gösteriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verirken golcülerin yarışı da kıyasıya devam ediyor.

        • 2

          Şampiyonluk yarışında 93 puanla zirvede bulunan Galatasaray'ı, 89 puanla Fenerbahçe takip ederken gol krallığı yarışında sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi, 34. hafta itibarıyla 21 golle, Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun (20) önüne geçti.

        • 3

          ICARDI SON ALTI MAÇTA 7 GOL ATTI

          Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada 7 kez ağları havalandırdı.

        • 4

          Ligde 34. haftaya gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko ile başa baş giren Icardi, Adana Demirspor ağlarını havalandırarak bir adım öne geçti.

        • 5

          İki sezonda resmi maçlarda 51 gole ulaşan Icardi, ayrıca Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında 3. sıradaki Bafetimbi Gomis'i yakaladı.

        • 6

          DZEKO İKİ HAFTADIR SUSKUN

          Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, ligde son iki haftada golle buluşamadı.

        • 7

          Son golünü 32. haftada Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçta atan Dzeko, ardından 33. haftada EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadeleyi boş geçti.

        • 8

          Ligin 34. haftasındaki Beşiktaş derbisinde 11'de yer almayan Dzeko, bu sezon ilk kez bir lig maçına yedek başladı.

        • 9

          Derbide 73. dakikadan itibaren oynama şansı bulan Dzeko, oynadığı sürede gole ulaşamadı. Edin Dzeko'nun Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta 20 golü var.

        • 10

          MANAJ, SİVASSPOR'UN AVRUPA HAYALİNİ DİRİ TUTUYOR

          Süper Lig'de 48 puan ve averajla 9. sırada yer alan EMS Yapı Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, özellikle ligin ikinci yarısında çıkışa geçerek 18 gole ulaştı.

        • 11

          Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilecek bir sıralamada 2023-2024 sezonunu bitirmeye çalışan kırmızı-beyazlı ekibin golcüsü Manaj, forma giydiği son 4 maçın 3'ünde fileleri havalandırdı.

        • 12

          Rej Manaj'ın Süper Lig'de forma giydiği 29 maçta 18 golü bulunuyor.

        • 13

          Öte yandan, Icardi-Dzeko-Manaj üçlüsüne en yakın isimler 15 golle Siltaş Yapı Pendikspor'dan Mame Thiam, 14'er golle de Bitexen Antalyaspor'dan Adam Buksa, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara, RAMS Başakşehir'den Krzysztof Piatek.

        • 14

          EN GOLCÜ TÜRK AYTAÇ KARA

          Süper Lig'de en fazla gol atan Türk futbolcu, Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara oldu.

        • 15

          Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Aytaç, forma giydiği 33 lig müsabakasında 14 kez ağları havalandırdı.

        • 16

          Tecrübeli futbolcu, bu sezon özellikle ceza sahası dışından kaydettiği şık gollerle dikkati çekti.

        • 17

          Aytaç'ı 12'şer golle Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu izledi.

        • 18

          Corendon Alanyaspor'un milli futbolcusu Oğuz Aydın (11), Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy (10), çift haneli gol sayısına ulaşan diğer Türk futbolcular oldu.

        • 19

          DAKİKA BAŞINA GOLDE BATSHUAYI ZİRVEDE

          Süper Lig'de 500 dakika ve üstü süre bulan futbolcular arasında en iyi ortalamayı Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi yakaladı.

        • 20

          Bu sezon genel olarak yedekten oyuna giren Batshuayi, 24 müsabakada forma giydi.

        • 21

          Söz konusu karşılaşmalarda 564 dakika süre alan tecrübeli santrfor, 11 kez fileleri havalandırdı. Batshuayi, 51 dakikada bir gol atarak bu alanda zirvede yer aldı.

        • 22

          Batshuayi'yi aldığı 900 dakikada 9 gol atarak 100 dakikada bir gol bulan takım arkadaşı Cengiz Ünder takip etti.

        • 23

          Trabzonsporlu Paul Onuachu ise toplam bin 315 dakikada 12 kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı santrfor, 110 dakikaya bir gol sığdırdı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        1 Mayıs'ı işçilerle karşılayan Bakan Işıkhan'dan 'Taksim Meydanı' açıklaması
        1 Mayıs'ı işçilerle karşılayan Bakan Işıkhan'dan 'Taksim Meydanı' açıklaması
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!
        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        İngiltere sığınmacıyı parayla Ruanda'ya gönderdi
        İngiltere sığınmacıyı parayla Ruanda'ya gönderdi
        28 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        28 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bağ evinde dehşet! Öldürüp su kuyusuna attı
        Bağ evinde dehşet! Öldürüp su kuyusuna attı
        Dev maçta 4 gol var, kazanan yok!
        Dev maçta 4 gol var, kazanan yok!
        Türkiye, "AB Zirvesi'ne" tepkisini sürdürüyor
        Türkiye, "AB Zirvesi'ne" tepkisini sürdürüyor
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Habertürk Anasayfa