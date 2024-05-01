Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi

        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi

        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, şiddetli sağanak yağış sonrasında ulaşıma kapanan yolları duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 01.05.2024 - 08:06 Güncelleme: 01.05.2024 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Alt geçitler çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı birçok ev ve iş yerinin zemin katını da su bastı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlarda su birikintisine gömüldü.

        • 2

          Çankaya başta olmak üzere Ulus, Keçiören, Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Elmadağ ilçelerinde yaşam durma noktasına geldi. Ayrıca birçok ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları su ile dolarken belediye ekipleri tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        • 3

          Sağanak yağış aralıklarla devam ederken, yetkililer, zorunlu olmadıkta sürücülerin araç kullanmamaları uyarısında bulundu.

        • 4

          BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

          Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte etkin olan sağanak yağış sonrası 2 bin 411 personel ile çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

        • 5

          ABB, Ankara genelinde aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanağın olumsuz etkilerine karşı personelinin teyyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

        • 6

          ABB resmi X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

          "Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz."

        • 7

          EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAPANAN YOLLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

          Ankara Emniyet Müdürlüğü, şiddetli sağanak yağış sonrasında ulaşıma kapanan yolları duyurdu.

        • 8

          Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün kentimiz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle; Akay Tünel, DSİ Genel Müdürlüğü önündeki tünel, Milli Kütüphane önündeki tünel, Melike Hatun Camii'nin önü, Gazi Üniversitesi Teknik Okullarının önündeki tünel, Ulaştırma Kavşağı Tünel, Talatpaşa Bulvarı Tren Garı önündeki tünel, Celal Bayar Bulvarı Tünel, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı Tünel, Podyum AVM önündeki tünel ulaşıma tünel ulaşıma kapanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için yan varyantları kullanmaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

        • 9

          VALİ ŞAHİN: 1330 CİVARINDA SU BASKINI İHBARI GELDİ

          Ankara Valisi Vasip Şahin Ankara'da etkili olan yağış sonrasında açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Şu ana kadar gelen su baskını ihbarı yaklaşık 1330 civarında. Ekiplerimiz tarafından bunların 950'sine müdahale edildi, 350'sine de müdahale dilmeye devam ediliyor" dedi.

        • 10

          İlgili tüm birimlerin ve ekiplerin yoğun bir şekilde su taşkınlarına müdahalelerde bulunduğunu belirten Vali Şahin, "İnşallah kısa zamanda yağış durur ve müdahaleler hızla sonuç alır. Şu ana kadar gelen su baskını ihbarı yaklaşık 1330 civarında. Ekiplerimiz tarafından bunların 950'sine müdahale edildi, 350'sine de müdahale dilmeye devam ediliyor.

        • 11

          Herhangi bir talepte bulunan ve mağduriyet yaşayan bütün vatandaşlarımıza kısa zamanda ulaşmak en büyük hedefimiz. En yoğun olarak yağışı Yenimahalle ilçemiz aldı. O civarda ekiplerimizin daha yoğun çalışması var, ama diğer bütün ilçelerimizde ekiplerimiz dağılmış vaziyette ve yer yer müdahalelere devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

        • 12

          'YARIN (BUGÜN) İÇİN DE UYARIDA BULUNDUK'

          Yoğun yağışlar konusunda ikazda bulunduklarını söyleyen Şahin, "Biz birkaç gündür, yoğun yağış ikazı yapıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen bilgiler ve tahminler doğrultusunda yarın için de ikaz yayınladık. Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Özellikle trafikte yoğunluğa sebep olmamak açısından daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Yarın için aynı önlemlerimiz artarak devam edecek. Mevcut ekiplerimize takviye ekipler mutlaka olacak" dedi.

        • 13

          'ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİĞE AÇILAN YOLLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ'

          Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan ilk açıklamada ise yoğun yağış sonrası su birikmesi sebebiyle bazı yolların ulaşıma kapandığı bilgisi paylaşıldı.

        • 14

          Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kapanan bazı tünel ve caddelerdeki son durum hakkında yapılan ikinci açıklamada Akay Tünel, Celal Bayar Bulvarı Tünel, Milli Kütüphane önündeki tünel ve Melike Hatun Camii önünün yeniden ulaşıma açıldığını ifade etti. Sürücülerin dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarılar yapıldı.

        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23
        • 24
        • 25
        • 26
        • 27
        • 28
        • 29
        • 30
        • 31
        • 32
        • 33
        • 34
        • 35
        • 36
        • 37
        • 38
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        28 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        28 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        Bağ evinde dehşet! Öldürüp su kuyusuna attı
        Bağ evinde dehşet! Öldürüp su kuyusuna attı
        Dev maçta 4 gol var, kazanan yok!
        Dev maçta 4 gol var, kazanan yok!
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Eski koca dehşeti! 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Eski koca dehşeti! 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Türkiye, "AB Zirvesi'ne" tepkisini sürdürüyor
        Türkiye, "AB Zirvesi'ne" tepkisini sürdürüyor
        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı
        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı
        "Türkiye önemli rol oynuyor"
        "Türkiye önemli rol oynuyor"
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        1 Mayıs'ı işçilerle karşılayan Bakan Işıkhan'dan 'Taksim Meydanı' açıklaması
        1 Mayıs'ı işçilerle karşılayan Bakan Işıkhan'dan 'Taksim Meydanı' açıklaması
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Habertürk Anasayfa