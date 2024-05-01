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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras - Adana haberleri, son dakika haberleri

        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!

        Adana'da iki gün önceki miras kavgasında, pompalı tüfekle gelen kardeşi M.Ş.'den kaçıp komşusunun evine sığınan Cumali Ş., vurularak yaralanmıştı. Cumali Ş., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 09:34 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:25
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        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!
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        Adana Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 29 Nisan gecesi, miras nedeniyle tartıştığı kardeşi M.Ş. tarafından pompalı tüfekle vurulan Cumali Ş., tedavi gördüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

        AA'da yer alan habere göre Cumali Ş'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        AĞABEYİ KOMŞUSUNA SIĞINMIŞTI

        Yeşilbağlar Mahallesi'nde miras nedeniyle çıkan tartışmada şüpheli M.Ş, kendisinden kaçmak için komşusunun evine sığınan ağabeyi Cumali Ş'ye, kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Şerif ve eşi Aygül Şerif ile kızı Zeynep Öcal'a pompalı tüfekle ateş açmıştı.

        KATİL ZANLISI KAÇMIŞTI

        Şüpheli M.Ş, olay yerinden kaçmış yaralılar ise ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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