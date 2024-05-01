CHP VE DİSK SARAÇHANE'DE

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'de olmak için CHP ve DİSK, Saraçhane'de bir araya geldi. Sendika üyelerinin yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan da katılımın olduğu korteje CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.