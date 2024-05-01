İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı. Araç trafiği kontrollü olarak sağlanırken ekipler yayaların da bazı yolları kullanmasına izin vermedi. 1 Mayıs için Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis Beşiktaş ve Şişli'de müdahale etti. Gözaltılar olduğu öğrenildi. CHP ve DİSK ise Saraçhane'deki kutlamalara katıldı
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Yol kenarı otoparklarda bulunan park halindeki araçlar alınan önlemler kapsamında kaldırılırken Halaskargazi Caddesi'ne bağlanan sokaklar metal bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı.
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İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.
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Halaskargazi Caddesi'ne bağlanan sokaklar ise metal bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken trafik polisleri, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe’de yol kenarı otoparklarda bulunan park halindeki araçların kaldırılması için sahiplerine ulaşmaya çalıştı.
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Kaldırılan araçların yerine araç çekilmemesi için şeritler çekilerek önlem alındı. Tedbir alınan alanlarda çevre temizliği yapıldıktan sonra belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.
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SARAÇHABE NEYDANI'NDA TOPLANMALAR BAŞLADI
Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı. Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi. Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.
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BEŞİKTAŞ'TA 1 MAYIS TEDBİRLERİ
Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında polis ekipleri oluşturulan kontrol noktalarında görev almaya başladı. Araç trafiği kontrollü olarak sağlanırken ekipler yayaların da bazı yolları kullanmasına izin vermedi.
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Caddenin bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis sürücüleri ve yayaları alternatif yollara yönlendirdi. Ekipler ayrıca şüphelendikleri kişilerin üst aramasını yaptı.
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TURİSTLER YÜRÜYEREK AYRILDI
Hareketliliğin olmadığı Taksim’de otellerde kalan turistlerin de araç bulamadığı için valizleriyle yürüyerek alandan ayrıldığı görüldü.
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İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.
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Cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri de kaldırıldı. Farklı ülkelerden İstanbul’a gelen ve Taksim çevresinde otellerde kalan turistler de havalimanına gidecek transfer bulamayınca valizleriyle alandan ayrıldı.
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ARAÇLAR DA KALDIRILDI
Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.
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Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araç bulamayınca yürüdü.
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İSKELELERDEN DÖNDÜLER
Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçişlerdeki vapur ve motor seferleri iptal edildiği için iskelelere gelen vatandaşlar da görevlilerin uyarısı üzerine buradan ayrılıyor.
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Metrobüs hattında da Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Çağlayan durakları kapatıldığı için bu bölgeye gitmek isteyen vatandaşlar en yakın Okmeydanı durağında inerek, D-100 kara yolunun kenarından yürüyüp gitmek istedikleri yerlere ulaşmaya çalışıyor.
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BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DE GÖZALTI VAR
Beşiktaş ve Şişli'de Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis ekipleri müdahale etti. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş'ta 21 kişi gözaltına alındı.
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CHP VE DİSK SARAÇHANE'DE
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'de olmak için CHP ve DİSK, Saraçhane'de bir araya geldi. Sendika üyelerinin yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan da katılımın olduğu korteje CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.
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TAKSİM MEYDANI'NDA TÖREN
Taksim Meydanı'nda anıta çelenk bırakmak isteyen ve Valilik'ten izin alan bazı sendikalar meydana çıktı. Burada Taksim Meydanı'ndaki anıta çelenk bırakıldı.
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