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Kütahya'da olay, dün saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde kuaför dükkanında meydana geldi. Mahallede oturan Rıfat K. (80), mahallede kuaför olan Necmi Arslan’ın işyerine gitti.

KUAFÖR VE MÜŞTERİSİYLE TARTIŞTI DHA'da yer alan habere göre burada Arslan ve müşterilerden İsmail Erden ile tartışan Rıfat K. beraberinde getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Arslan ve Erden saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE İKİSİ DE CAN VERDİ İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kuaför Necmi Arslan ve müşteri İsmail Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI İki arkadaşın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

EŞİYLE İLGİLİ DEDİKODU YAPTIKLARINI İDDİA ETTİ Olaydan sonra kaçan Rıfat K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Rıfat K., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, 2 kişiyi eşi hakkında konuşup mahallede dedikodu yaptıklarını öğrendiği için vurduğunu söyledi. Soruşturma sürüyor.

ELİNDE SİLAHLA EVE DÖNDÜ Katil zanlısı Rıfat K.'nin, olayın ardından elinde av tüfeğiyle evine dönmesi de kameralara yansıdı. Rıfat K.'nin soğukkanlılığı dikkat çekti.