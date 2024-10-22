Yenidoğan Çetesi mağdurları anlattı

Programa konuk olan Cansu Akyol, stüdyoda şoke eden açıklamalara imza attı. Bir hemşirenin eşine “Seni çok pişman edeceğim. Ömür boyu unutamayacaksın. Hayatın mahvolacak.” gibi cümleler sarf ettiğini açıkladı. Cansu Akyol bu konuşmalardan sonra kız çocuğunda solunum sıkıntısı olduğunu söylediklerini açıkladı. Cansu Akyol, çocuğunun durmadan ağladığını ancak hiçbir hastane personelinin ilgilenmediğini söyledi.

BEBEK ÇETESİNİN KONUŞMALARI YAYINLANDI!

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Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de çetede adı geçen doktorların konuşmaları yayınlandı. Bir konuşmada bebekler için “Pire” kelimesini kullandıkları ortaya çıktı. Ayrıca para için aralarında bebek pazarlığı yaptıkları bile yazışmalarda görüldü.

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