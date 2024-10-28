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        Haberler Gündem Güncel Yenidoğan bebeğin bulunduğu ambulansa yol vermedi | Son dakika haberleri

        Yenidoğan bebeğin bulunduğu ambulansa yol vermedi

        Antalya'da bir sürücü, yenidoğan bebeğin bulunduğu ambulansa ısrarla yol vermedi. Olay anı ambulansın içindekiler tarafından kaydedildi. Sürücünün bu tavrı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve büyük eleştirilere neden oldu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 19:16 Güncelleme: 28.10.2024 - 22:50
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        Ambulansa dakikalarca yol vermedi! Valilikten açıklama
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ambulansa yol vermediği gerekçesiyle otomobil sürücüsüne para cezası uygulandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Bir otomobilin ambulansa yol vermediği" şeklinde paylaşım yapıldığı belirtildi.

        SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

        Yapılan çalışmada, paylaşımlarda yer alan görüntülerin Manavgat Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinin sorumluluk alanında bulunan D-400 kara yolunda kayda alındığının tespit edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüne, "Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, sürekli en sol şeridi işgal etmek ve trafik güvenliğini sağlamak için yönetmelikte belirlenen diğer kural ve yükümlülüklere uymama" gerekçesiyle idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

        Ayrıca otomobil sürücüsü hakkında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma" suçundan adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

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