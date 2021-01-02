Yeni yıl eski gerilim: Dünya gelecek 24 saate kilitlendi

Dünya 2020 yılına 3 Ocak günü, ABD kuvvetlerinin Irak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik düzenlediği suikastla girmiş, 2020'nin ilk ayında İran ile ABD arasında ciddi bir savaş gerginliği yaşanmıştı.

2021 de farklı bir şekilde başlamadı... Yeni yılın ilk günlerinde, Kasım Süleymani suikastının yıldönümüne bir gün kala, Tahran ile Washington arasındaki ipler bir kez daha gerilmiş durumda.

Bu kez tansiyonu yükselten faktörler arasında İran'dan 3 Ocak'ta gelebilecek bir misilleme saldırısı beklentisinin yanı sıra, Beyaz Saray'daki son günlerini geçiren Trump'ın başkanlığının son günlerinde askeri bir adım atma ihtimali bulunuyor.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimlerden bu yana koltuğu bırakmak istemeyen Trump'ın sıkıyönetim benzeri yollara başvurup başvurmayacağının yanı sıra, İran'a yönelik askeri bir harekata girişerek halefi Joe Biden'ın önüne zor bir gündem bırakma isteğinde olduğu konuşuluyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında New York Times'ta yayınlanan bir haberde, Trump'ın danışmanlarına İran'ın nükleer alanlarına yönelik saldırı için seçenekleri sorduğu öne sürülmüştü.

TRUMP TEHDİT ETTİ, İRAN KOMPLO HAZIRLIĞI DEDİ

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak İran'ı Irak'taki ABD misyonlarına yönelik saldırılar nedeniyle uyarmıştı.

Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan Amerikan temsilciliklerine yapılan saldırıların arkasında İran'a bağlı gruplar olduğu değerlendirmesinde bulunan Trump, herhangi bir Amerikalının zarar görmesi durumunda bundan İran'ı sorumlu tutacağını açıklamıştı.

ABD ordusu, Trump'ın bu tutumunu geçtiğimiz hafta somutlaştırarak Çarşamba günü bölgeye B-52 bombardıman uçaklarını nakletmişti.

Artan tansiyonla ilgili İran cephesinden ise ilginç bir çıkış geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, yaptığı paylaşımda ellerindeki istihbarata göre ABD'nin savaş bahanesi olabilecek komplolar üretmek için çalıştığını öne sürdü ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini belirtti.

Geçtiğimiz Perşembe günü ise Tahran yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurarak ABD'nin Körfez'deki askeri maceracılığını durdurma çağrısı yaptı.

CNN: İRAN HAZIRLIK YAPIYOR

İki ülke arasında yaşanan gerilimi gündemine alan CNN International, ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde son 48 saatte Körfez'deki İran Deniz Kuvvetleri'nin hazırlıklarını hızlandırdığı bilgisini paylaştı.

CNN, daha önce savunma bakanlığından bir kaynağa dayandırdığı haberinde İran'ın Irak'ın iç bölgelerine kısa menzilli balistik füzeler yerleştirdiğini öne sürmüştü.

İSRAİL'DEN SAVAŞ BASKISI

ABD ile İran arasında yükselen tansiyonun arka planındaki gelişmelerde ise İsrail ve Suudi Arabistan'ın etkisi olduğu iddia ediliyor.

Trump yönetimiyle yakın ilişkileri bulunan ve Ortadoğu'da İran karşıtı cephenin en önemli iki aktörü olarak konumlanan İsrail ve Suudi Arabistan yönetimlerinin Trump'a görev süresi dolmadan İran'a yönelik saldırı düzenlemesi için baskı yaptıkları öne sürülüyor.

Arapça yayın yapan Dar Al-Hayat gazetesi, İsrail ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin Joe Biden'ın görevi devralacağı 21 Ocak tarihinden önce ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemesi için yoğun lobi faaliyetleri sürdürdüğünü öne sürdü. Gazete bu haberini ABD kaynaklarına dayandırdı.

İran yönetimi, ülkenin nükleer programını yürüten Muhsin Fahrizade'nin geçtiğimiz günlerde öldürülmesinin ardından, 2015'teki nükleer anlaşmayla yüzde 3.67 oranıyla sınırlanan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yüzde 20'ye kadar çıkarma kararı almış ve bu kararı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bildirmişti.

ZARİF: İSRAİLLİ AJANLAR SALDIRI DÜZENLEYECEK

Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümü ve Trump'ın ofisteki görevini sayılı günler içerisinde devredecek olması nedeniyle artan gerginlikle ilgili İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten çarpıcı bir iddia daha geldi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Israil'in savaş nedeni yaratmak için Amerikan güçlerine yönelik sahte saldırılar düzenleyeceğini öne sürdü.

Zarif, "Irak'tan aldığımız yeni istihbarat İsrailli ajan provokatörlerin, Trump'ı sahte bir savaş nedeniyle bağlamak için Amerikalılara karşı saldırı düzenleyeceğini işaret ediyor. Bu tuzak hakkında dikkatli ol Donald Trump. Herhangi bir saldırı kötü bir şekilde geri tepecek, özellikle senin yakın arkadaşlarına karşı" ifadelerini kullandı.