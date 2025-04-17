Yeniden Patrick Berg sesleri
Beşiktaş'ta yaz transfer dönemine yaklaşılırken yeniden Patrick Berg sesleri yükseliyor.
Beşiktaş devre arası transfer döneminde girişimlerde bulunduğu Bodo/Glimt kaptanı Patrick Berg için yazın da ısrarını sürdürecek.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geride kalan ocak ayında Patrick Berg için büyük uğraş vermiş ancak kulübünü ikna edememişti.
Vazgeçmeyen siyah-beyazlılar, Norveçli ön liberoyu kadrosuna katabilmek için yeniden düğmeye bastı.
Son Başakşehir yenilgisinin ardından yeni sezon planlaması üzerine Solskjaer ile toplantı yapan yönetim, 27 yaşındaki 6 numarayı tekrar gündemine aldı.
Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtilen Berg için şartlar zorlanacak.
5 milyon Euro piyasa değeri bulunan Norveçli için başkan Serdal Adalı'nın pazarlık masasına oturacağı bildirildi.
Patrick Berg, bu sezon 21 maçta sahaya çıkarken 2 gol, 3 asist kaydetti. Norveç ekibinin tüm maçlarında 11'de görev alırken tamamında 90 dakika sahada kaldı.