TÜİK’in Ekim ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte, 2026’da uygulanacak yeniden değerleme oranı da kesinlik kazandı. Buna göre, vergi, harç ve cezalar için esas alınacak oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte, 2026 yılı yurt dışı çıkış harcının tutarı da ortaya çıktı. Peki, yeni dönemde yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?