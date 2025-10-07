Yenibosna nerede? Yenibosna hangi şehirde, ilde, bölgede?

Bulunduğu şehirde sevilen ve aktif bir ilçeye bağlı olan Yenibosna, şehir yaşamının kalbinin attığı yerlerden biri olma bayrağına sahiptir. Marmara Bölgesi’nin hareketli dokusu içinde yer alan semt; metro, metrobüs ve karayolu bağlantılarıyla ulaşım açısından büyük kolaylık sunar. Tarih boyunca göçlerle şekillenen yapısı ile gözleri üzerinde toplamıştır. Peki Yenibosna hangi şehirde?

YENİBOSNA NEREDE?

Yenibosna nerede? Türkiye Marmara Bölgesi İstanbul Bahçelievler’de yer alır. Avrupa Yakası’ndadır. İstanbul Bahçelievler’de yer alan bölge, merkez noktadadır ve şehrin diğer noktalarına metro ve metrobüs ile ulaşımın sağlandığı bir yerdir.

YENİBOSNA HANGİ ŞEHİRDE?

Yenibosna hangi şehirde? Şehrin en kalabalık ve gelişmiş ilçeleri arasına giren Yenibosna, Bahçelievler’deki konumu itibarıyla son derece sevilen bir yerdir. Atatürk Havalimanı’na yakın bir noktadadır. Ayrıca E-5 karayolu ile buraya gelmek oldukça kolaydır. Basın Ekspres Yolu’na yakınlığı da dikkat çekicidir.

YENİBOSNA HANGİ İLDE?

Yenibosna hangi ilde yer alıyor? Ülkemizin metropol şehri olan İstanbul’a bağlı bir bölgedir. Ancak bir ilçe değildir. Bahçelievler ilçesine bağlı bir mahalledir. Günümüzde kentsel dönüşüm projeleriyle popüler olmuştur. Ayrıca hızla yükselen ticari merkezleriyle de büyük bir beğeni kazanır. YENİBOSNA HANGİ BÖLGEDE? Yenibosna hangi bölgede bulunuyor? Söz konusu mahalle, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde konumlanır. Marmara Bölgesi, ülkenin ekonomik kalbi olarak kabul edilir ve Yenibosna da bu yapının önemli parçalarından biridir. Sonuç olarak Yenibosna, İstanbul dendiğinde akla ilk gelen yerler arasındadır. REKLAM YENİBOSNA KONUMU NEDİR? Yenibosna konumu nedir? Bu mahallenin konum bilgileri şöyledir; Doğusunda Şirinevler,

Batısında Sefaköy,

Kuzeyinde Basın Ekspres hattı,

Güneyinde ise Ataköy ile çevrilidir. E-5 ve TEM otoyollarına yakınlığı da göz önüne alındığında Yenibosna, ulaşım açısından son derece avantajlı bir konumda yer alır. YENİBOSNA HAKKINDA BİLGİLER Yenibosna, İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı bir mahalledir. Şehrin modern kabul edilen ve yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesidir. 1992 yılında Bahçelievler’in ilçe statüsü kazanmasıyla birlikte Yenibosna da bu ilçenin önemli mahallelerinden biri olmuştur. Gelişmiş alışveriş alanları ve iş yerleriyle dikkat çeker. Bölge, İstanbul’un ana arterlerinden biri olan E-5 karayolu üzerindeki konumuyla göze çarpar.

Buradan Avrupa ve Anadolu yakasına kolay erişim vardır.

Metro, metrobüs ve otobüs hatlarıyla ulaşım son derece rahattır.

Geçmişte Bosna-Hersek’ten gelen göçmenlerin yerleştiği bir bölge olması nedeniyle kültürel çeşitliliğiyle de bilinir.

Günümüzde hareketli yapısı ile şehrin en fazla ziyaret edilen, modern ve canlı noktaları arasına girmiştir.

Yenibosna, özellikle tekstil ve kuyumculuk alanında gelişmiştir.

Kuyumcukent, StarCity AVM ve Yenibosna metro istasyonu gibi önemli noktaları vardır.

Civarda geleneksel Türk mutfağını tadabileceğiniz birçok restoran vardır.

Özellikle merkez noktalarda üçüncü nesil kahve dükkanlarına ve alışveriş alanlarına rastlayabilirsiniz.

Metrobüsün ilgili durağında inerek kısa bir yürüyüş ile merkeze ulaşabilirsiniz. YENİBOSNA GEZİLECEK YERLER Şirinevler Kapalıçarşı

Yenibosna Kültür Merkezi

Yeşilköy Hava Müzesi

Florya Atatürk Deniz Köşkü

Yeni Şehir Korusu

Mimar Sinan Parkı

Bahçelievler Akasya Parkı

Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı

Bahçelievler Eren Korusu

Atilla Gökçe Parkı

Metroport Alışveriş ve Yaşam Merkezi

Siyavuş Paşa Köşkü

Wedding World AVM Kuyumcukent

