Yeni Zelanda'da 'güneş tsunamisi'

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Yeni Zelanda'da ülkenin dört bir yanındaki kuzey ışıkları tutkununu memnun eden "güneş tsunamisi" görüldü.

Görsel şöleni takip edenler, Christchurch, Wellington ve Auckland tepelerinin üzerinden geçen mor, turuncu ve yeşil ışığın görüntülerini sosyal medyada paylaştılar. Alışılmadık derecede yüksek güneş fırtınası, Avustralya'da kuzey ışıklarının çok daha kuzeydeki şehirlerde görülebileceği anlamına geliyordu.

Otago Üniversitesi'nin güneş fırtınalarını ve aktivitelerini belgeleyen Güneş Tsunamisi projesinin yöneticisi Devlin Lynden, gece gökyüzünde kutup ışıklarına yol açan "güneş tsunamisinin" Yeni Zelanda'da 2017'den beri görülmeyen seviyelere ulaştığını söyledi.

Bu durum pazar gecesi, kuzey yarımkürede olağandışı kutup ışıklarını tetikledi. İrlanda, Birleşik Krallık ve ABD'nin 30'a yakın eyaletinde görüntülendi.

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