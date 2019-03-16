Yeni Zelanda'da 2 camiye saldırı: Baş zanlı Brenton Tarrant mahkemeye çıkarıldı, cinayetle suçlandı

Brenton Tarrant, 28, appeared in court on Saturday in relation to the mosque attacks

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma günü 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarının baş zanlısı Brenton Tarrant yargıç karşısına çıktı. 28 yaşındaki Avustralyalı Tarrant cinayetle suçlandı.

Elleri kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirilen Tarrant'a başka suçlamalar da yöneltilmesi bekleniyor.

Tarrant, 5 Nisan'da yeniden mahkeme önüne çıkacak.

İki camiye düzenlenen saldırılarla ilgili olarak Tarrant dışında iki kişi daha gözaltında. Bu kişilerin sabıka kaydı olmadığı açıklandı.

El Nur Camii'nde yerel saatle 13:40'ta silahlı. bir kişi aracını caminin giriş kapısına sürmüş, içeri girerek Cuma namazı için toplananlara ateş açmıştı. Bu dakikaları başına yerleştirdiği bir kameradan görüntüleyen saldırgan, adının Brenton Tarrant olduğunu söylemişti.

Saldırgan daha sonra çevredeki kadınlara ve çocuklara da ateş açarken görülüyordu.

Hayatını kaybedenlerden birinin kimliği açıklandı

Saldırılarda yaşamını yitirenlerden sadece birinin adı kamuoyuna açıklandı. Bu kişi, 1980'li yıllarda Afghanistan'dan Yeni Zelanda'ya göç eden 71 yaşındaki Daoud Nabi.

Hayatını kaybeden Daoud Nabi'nin oğlu Omar Nabi

Şu ana kadar vatandaşlarının saldırılarda hayatını kaybettiğini açıklayan diğer ülkeler Bangladeş, Hindistan ve Endonezya.

Saldırılarda yaralanan 48 kişi arasında, 2 ve 13 yaşlarında iki erkek çocuğu da var.

11 yaralının durumlarının ağır olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda'daki saldırılarda yaralanan bir kişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırılarda 3 Türk vatandaşının da yaralandığını açıklamıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Silah yasalarımız değişecek

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Tarrant'ın beş silahı olduğunu açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

Jacinda Ardern, Tarant'ın silah ruhsatı olduğunu, aracının silah dolu olmasının "saldırıyı sürdürme niyeti olduğunu gösterdiğini" söyledi. Ardern, "Silah yasalarımız değişecek" dedi.

Yeni Zelanda'da 16 yaşındaki bir kişi yasal olarak silah sahibi olabiliyor. Yarı otomatik silahlar içinse yaş sınırı var 18.

Tüm silah sahiplerinin lisans alması gerekiyor. Ancak kişisel silahların çoğu kayıtlı değil ve Yeni Zelanda dünyada bu uygulamanın nadir olduğu ülkelerden.

Ülkedeki tüm camiler kapatıldı

Cami saldırıları sonrası Christchurch kentinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yeni Zelanda'da devriye gezen bir polis

Yeni Zelanda'daki tüm camilerse kapatıldı.

Wellington'da bir camiye bırakılan çiçekler

Ülkede son nüfus sayımına göre yaklaşık 4 milyon 250 bin kişi yaşıyor ve nüfusun yüzde 1,1 kadarı Müslüman.