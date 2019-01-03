Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

DEAŞ'IN SÖZDE KİMLİKLERİ ELE GEÇMİŞTİ

İHA'da yer alan habere göre daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Zanlılardan biri ise hakkında başka bir soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi. Zanlılar 30 Aralık günü şafak vakti yapılan operasyonda yakalanmış, yılbaşı gecesi eylem yapabileceği değerlendirilmişti. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda DEAŞ'ın sözde kimlik kartları ortaya çıkmıştı.