Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Yabancı sınırı nasıl olacak? Türk futbol dünyasının kalbi Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda attı. Türk futbolunu ilgilendiren birçok problem burada ele alınırken oldukça faydalı gelişmeler yaşandı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; bu çalıştayın ana gündem maddelerinden biri de yabancı sınırı konusu idi. Değişeceği kesinleşen mevcut kuralın yerine gelecek olan yeni kural bu çalıştayda tartışmaya açılırken, birçok farklı fikir arasında kriterler de içeren yabancı sınırının 10 futbolcuyla sınırlı olması fikri ön plana çıktı.

Farklı görüşler olsa da birçok kulüp bu fikre sıcak bakarken, bazı kulüpler ise bu fikre sıcak bakmalarına rağmen ellerindeki yabancı oyuncu kontratının fazla olması sebebiyle yapılacak bu düzenlemenin 2020-2021 sezonunda değil 2021-2022 sezonunda uygulanması yönünde görüş belirtti.

Revize edilecek olan yabancı sınırı ile ilgili en somut adımlar böylelikle bu çalıştayda atılmış oldu. Bu sürecin yeni sezon öncesine kadar devam edeceği, kulüplerin ve TFF'nin bu konuda birçok kez daha bir araya geleceği ve bu şekilde en ideal kararın alınması hedefleniyor.