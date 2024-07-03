Yeni ve zamlı avukat maaşı ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyon verileri ile emekli ve memur zam oranı netlik kazandı. Zam ile birlikte en düşük memur maaşı 32.860 TL'den 39.206 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı 14.740 TL'den 17.587 TL'ye çıkacak. Bu kapsamda, yeni ve zamlı avukat maaşları merak konusu oldu. Peki, 2024 Temmuz zammı ile yeni ve zamlı avukat maaşı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
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TÜİK tarafından duyurulan haziran ayı enflasyon oranı ile, emekli ve memur maaşlarında enflasyon farkından doğan zam farkı kesinlik kazandı. Memur maaşlarında zam oranlarının belli olması sonrasında avukat maaşları da gündemdeki yerini aldı. İşte 2024 Temmuz zamlı avukat maaşı...
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.206 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 14.740 TL’den 17.587 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 18 bin 120 TL’den 21.619 TL’ye yükselecek.
Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 11.367 TL’den 14.178 TL’ye çıkacak.
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ZAMLI AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLDU?
Kamuda görev yapan 1’e 4 kademesindeki bir avukatın maaşı 47.823 TL’den yüzde 19.31 oranında artırıldığında 57.028 TL olacak.
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ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı memur maaşlarının 15 Temmuz Pazartesi günü hesaplara yatması bekleniyor.