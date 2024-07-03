Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Yeni ve zamlı avukat maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı ile avukat maaşı hesaplama

        Yeni ve zamlı avukat maaşı ne kadar oldu?

        Haziran ayı enflasyon verileri ile emekli ve memur zam oranı netlik kazandı. Zam ile birlikte en düşük memur maaşı 32.860 TL'den 39.206 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı 14.740 TL'den 17.587 TL'ye çıkacak. Bu kapsamda, yeni ve zamlı avukat maaşları merak konusu oldu. Peki, 2024 Temmuz zammı ile yeni ve zamlı avukat maaşı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 20:24 Güncelleme: 03.07.2024 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TÜİK tarafından duyurulan haziran ayı enflasyon oranı ile, emekli ve memur maaşlarında enflasyon farkından doğan zam farkı kesinlik kazandı. Memur maaşlarında zam oranlarının belli olması sonrasında avukat maaşları da gündemdeki yerini aldı. İşte 2024 Temmuz zamlı avukat maaşı...

        • 2

          EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Zamla birlikte en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.206 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 14.740 TL’den 17.587 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 18 bin 120 TL’den 21.619 TL’ye yükselecek.

          Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 11.367 TL’den 14.178 TL’ye çıkacak.

        • 3

          ZAMLI AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Kamuda görev yapan 1’e 4 kademesindeki bir avukatın maaşı 47.823 TL’den yüzde 19.31 oranında artırıldığında 57.028 TL olacak.

        • 4

          ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

          Zamlı memur maaşlarının 15 Temmuz Pazartesi günü hesaplara yatması bekleniyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        Öğretmenlere iyi haber
        Öğretmenlere iyi haber
        Merih'in attığı golde eşi
        Merih'in attığı golde eşi
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Yeni adresi belli oldu!
        Yeni adresi belli oldu!
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Hatay, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu
        Hatay, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        Habertürk Anasayfa