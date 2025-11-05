Yeni Trafik Kanunu üzerinde hazırlıklar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada yeni trafik kanunu taslağının amacının “ceza vermekten ziyade trafik bilincini geliştirmek” olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, düzenlemenin temel hedefinin sürücülerin davranışlarını kalıcı şekilde değiştirmek olduğunu ifade etti. İşte, taslakta yer alan yeni düzenlemeler ve öngörülen cezalar...