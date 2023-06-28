'Batman', 'Superman', 'Aquaman' ve 'Wonder Woman' gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme adım atıyor. Henry Cavill'in 'Superman' rolünden ayrılmasının ardından ünlü film şirketi yeni projelerini açıklamıştı.

DC evrenini başlatacak filmin adının 'Superman: Legacy' olacağı ve senaryosunu James Gunn'in kaleme alacağı açıklanmıştı.

Uzun zamandır merak edilen 'Yeni Superman kim olacak?' sorusunun cevabı belli oldu.

Yönetmen James Gunn, yeni Superman'in David Corenswet olduğunu açıkladı.

29 yaşındaki ABD'li oyuncu, 'Pearl', 'The Politician' ve 'We Own This City' gibi yapımlarla tanınıyor. 'Superman' rolü, oyuncunun ilk başrolü olacak.

Emmy ödüllü dizi 'The Marvelous Mrs. Maisel' ile yıldızı parlayan Rachel Brosnahan yeni 'Louis Lane' oldu.