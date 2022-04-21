Yeni spor yasası teklifinin 13 maddesi kabul edildi

AA

TBMM Genel Kurulunda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde bazı maddeler üzerinde muhalefet milletvekillerinin de imzasını taşıyan ortak önergelerle değişikliğe gidildi.

AA'nın haberine göre; "spor kulüplerinin kuruluş ve tüzel kişiliğinin kazanılması", "spor anonim şirketi vasfının kazanılması ve kaybedilmesi", "mali hükümler", "kulüplere tahsis edilen taşınmazların ve sağlanan desteklerin amacı dışında kullanılması halinde verilecek cezalar" ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, teklifte yer alan düzenlemeler kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri teklife göre tescil edilerek, spor faaliyetlerine katılabilecek ancak teklifin spor faaliyetlerine katılımı düzenleyen hükümleri hariç diğer hükümler bu kulüpler hakkında uygulanmayacak.

Bakanlık tarafından tescil edilen spor kulüplerinin, tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirileceğine ilişkin düzenleme de ortak önergeyle teklif metninden çıkarıldı.

Nefret ve ayrımcılık suçlarından mahkum olanların da spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme veya ilgili kurul kararının kesinleştiği tarihte kendiliğinden sona erecek.

Spor kulübü üyelik şartlarının belirlenmesinin genel hükümler ile spor kulübü tüzüklerine bırakılması amacıyla, "Spor kulüplerinin tüzüklerinde üyeliği hukuka aykırı şekilde sınırlayacak hükümlere yer verilmeyeceğine" ilişkin düzenleme de teklif metninden çıkarıldı.

Birleşme ve mal varlığının devri işlemleri, spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilecek.

Üst kuruluşların kuruluş amaçları arasında yer alan, kaynak ve güçlerini birleştirmeye, yardımlaşmaya, ortaklaşa spor merkezi saha ve tesisleri kurmaya ve kullanmaya ilişkin düzenlemeler teklif metninden çıkarıldı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı haklarında kovuşturma yürütülen kişilerin görevden uzaklaştırılması durumunda yerleri yedek üyelerle tamamlanacak. Bu suretle tamamlanamaması durumunda ise valilik tarafından görevlendirilecek komisyon tarafından seçimli olağanüstü genel kurul yapılarak tamamlanacak.

Denetim sırasında görevliler tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, spor kulübü ve spor anonim şirketi yetkilileri tarafından verilmesi zorunluluğu devam ederken, "kulübün kullanımındaki tüm bina, tesis ve bunların eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi" zorunluluğu teklif metninden çıkarıldı.

GÖRÜŞMELERDEN

Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında söz alan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kanun teklifinin, spor kulüplerinin mali sorunlarından kaynaklanan problemlerinin giderilmesini, hukuki ve finansal durumlarının netleştirilmesini amaçladığını söyledi.

Bunun yanında spor kulüplerinin kontrolsüz borçlanmasına ve yönetim şeffaflığının sağlanmasına yönelik hükümlerin de teklifte bulunduğunu ifade eden Ataş, "Sporun ve sporcuların desteklenmesi amacını taşıyan maddeleri olumlu bulmakla birlikte, eskiden özerk olan kurumların bu özerkliğine son veren düzenlemeleri ise hatalı bulmaktayız. Biz İYİ Parti olarak, kurumların mevcut özerkliklerinin korunarak güçlendirilmesini tavsiye ettikçe tek adam rejimi, asırlık kurumlarımızı yıpratarak kendine bağlama gayretindedir." dedi.

Türk sporunun geldiği noktanın üzücü olduğunu savunan Ataş, Türkiye'nin futbol başta olmak üzere hemen hemen tüm spor branşlarında Avrupa'nın çok gerisinde bulunduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin, uluslararası müsabakaların çoğuna katılamadığını, katıldıklarında ise başarılı olamadığını söyleyen Ataş, "Bugün kulüplerimizin hemen hepsi borç batağındadır. Özellikle AKP iktidarının ülkemizi sürüklediği ekonomik felaket yüzünden, kulüplerimiz çok zor zamanlar yaşamakta, rakiplerinin ekonomik anlamda gerisinde kalmaktadır. Kulüplerin gelirleri Türk lirasıyken, giderlerinin büyük kısmı dövizdir." diye konuştu.

"KAYNAK KOYMADAN TÜRKİYE'DE SPOR GELİŞMEZ"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yıllarca basketbol oynadığını, amatör spor kulüplerinde uzun süre yöneticilik yaptığını belirtti.

Türkiye'de kulüplerin yüzde 80'ini futbol kulüplerinin oluşturduğunu, diğer branşların, altyapıların, amatör spor kulüplerinin yok sayıldığını ileri süren Paylan, şöyle konuştu:

"Bu yasanın gündeminde büyük kulüpleri kurtarmak var. Mali bir darboğaza girdiler. Çünkü bu kulüpler Ahmet'i, Mehmet'i oynatmadılar; Hans'a, George'a yüz milyonlarca dolar aktardılar. Siz de izlediniz. Oysa, bu yüz milyonlarca dolar kaynak altyapılara akmalıydı. Spor deyince aklınıza sadece futbol geliyor. Bunun basketbolu var, voleybolu var, yüzmesi var, hentbolu var, atletizmi var, var da var ama bu spor kulüplerine bir kaynak aktarımı var mı? Maalesef yok. Altyapı spor kulüplerini desteklemeden bir ülkede spor gelişir mi? Nüfusumuzun kimi rakamlara göre yüzde 2'si, kimi rakamlara göre yüzde 4'ü spor yapıyor. Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 50, yüzde 60'lara varıyor. Spor bir kültürdür, bu kültür de anaokulundan itibaren alınır. Bu açıdan baktığımızda yanlış bir yoldayız, yanlış bir politikayı esas alıyoruz. Bunlarla ilgili bu yasada bir yapısal tedbir gördünüz mü? Ben görmedim. Sadece vizyon yetmez, kaynak koymadan Türkiye'de spor gelişmez."

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Türkiye'de 2. Lig'de, 3. Lig'de bulunan birçok takımın antrenman yapacak sahasının olmadığını, statların yerini AVM'lerin aldığını iddia etti.

Türkiye'de AVM'lerin sayısının statlardan ve altyapı tesislerinden fazla olduğunu ifade eden Başarır, "Futbolu medya patronlarına değil, müteahhitlere değil, siyasi fosillerinize değil, futbolu, basketbolu, voleybolu bilen milli sporculara bırakın. Türkiye'de altyapıyı, tesisleşmeyi yapmadığınız sürece hiçbir yere gelemeyiz. Ardalar, Abdülkerimler, Keremler, gencecik çocuklar bana umut veriyor ama bu çocukları yetiştireceksek tesisleşmek zorundayız." dedi.

MHP'Lİ SANCAKLI'DAN ESPRİ HATIRLATMASI

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise daha önce TBMM Genel Kurulunda çıkan bir gerginliği yatıştırmak amacıyla yaptığı bir konuşmada kullandığı "Ben ve Alpay 20 yıldır yarım kiloluk topa o kadar kafa attık ki bizi artık hoş görürsünüz." sözlerinin HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç tarafından yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

Sözlerinin tamamen espri amaçlı olduğunun altını çizen Sancaklı, Sarısaç'ın "Bu kanun teklifi de yine bu kafayla oluşturulmuş bir kanun teklifi." sözlerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Şimdi, 'bu kafalar' dediğiniz kafalar, bu ülkenin spor tarihine altın harflerle yazılmış. Bu kafalar dünyanın her yerinde İstiklal Marşı'nı onlarca defa okutturmuş kafalar. Onun için bir spor yasası yazılırken Saffet Sancaklı ve Alpay Özalan'ın katkısının çok olması çok doğal. Bu da herhalde garipsenemez. Eğer biz burada avukatlarla ilgili bir yasada ön plana çıksaydık o zaman belki söylediğinizde haklı olabilirdiniz. Ama bu kafa güzel bir kafa, bu kafa milli bir kafa, bu kafa vatanını, bayrağını, toprağını, ezanını, bu büyük Türk milletini seven kafa."

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin 13 maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.

Erdoğmuş, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.